«Северсталь» — ЦСКА. Сергей Фёдоров держится своего курса

22 ноября состоится матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.05. Шансы череповчан оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Северсталь» — ЦСКА 22 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Северсталь» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА (22.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 ноября 2023, среда. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Ситуация в регулярном сезоне КХЛ постепенно проясняется. Команды приняли участие уже как минимум в 30 встречах. 22 ноября на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт матч между «Северсталью» и ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

«Сталевары» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 33 очка. Команда опережает девятую строчку на пять очков и должна держать хороший темп, чтобы не лишиться места в зоне плей-офф. Всего за 32 встречи в этом сезоне «рыси» побеждали 14 раз.

Больше «Северстали», которая забросила уже 107 шайб, в Западной конференции забивает только «Спартак» — 124. Вот только жаль, что подопечные Андрея Козырева много и часто пропускают – 101 гол. Интересно, что на домашней арене «сталевары» выступают очень плохо – всего четыре победы в 13 матчах.

После удачной серии из пяти побед «рыси» потерпели четыре поражения подряд. За это время они проиграли «Витязю» (3:5), «Барысу» (1:4), «Авангарду» (4:5 ОТ) и СКА (2:5). «Сталеваров» очень сильно подводят оборона и вратарская позиция. «Северсталь» пропускала минимум четыре гола в каждой из этих игр.

После поражений подопечные Козырева прервались на победу в матче с «Витязем» с разгромным счётом 6:2. Правда, во второй игре с «богатырями» подряд «сталевары» уже проиграли – 3:5. Ещё хуже тот факт, кто подопечные Рябыкина забросили две шайбы в меньшинстве. Настолько плохи были дела у «Северстали».

ЦСКА находится на шестой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 36 очков, а девятое место она опережает на восемь очков. Всего в текущем сезоне армейцы выиграли 17 из 32 встреч. Причём 14 побед были добыты в основное время. Москвичи не любят затягивать время.

Подопечные Сергея Фёдорова местами выдают серии побед и поражений. Недавно у ЦСКА был неудачный отрезок, за время которого он проиграл «Ладе» (3:4), «Трактору» (0:4) и «Авангарду» (4:6). Каждый раз армейцы пропускали минимум четыре шайбы, демонстрируя очень плохую игру в обороне. Также подвели голкиперы. Иван Федотов пропустил 10 голов, а Шарыченков – четыре.

Затем подопечные Сергея Фёдорова одержали три победы подряд, обыграв «Нефтехимик» (2:1), «Амур» (2:1) и «Сочи» (3:1). Резко наладилась игра в защите, вратари стали действовать надёжнее, не пропуская больше одного гола. При этом ЦСКА мало забивал, в первую очередь думая о результате, забывая о зрелищности.

Жаль, что армейское дерби со СКА завершилось для московского клуба поражением со счётом 1:2. Вновь небольшое количество голов, но на этот раз сильно подвела реализация моментов. Петербуржцы часто удалялись, заработав 35 минут штрафного времени, но подопечные Фёдорова смогли реализовать только одно большинство, да и то под занавес встречи.

Благо сразу после армейского дерби календарь подарил ЦСКА проходного соперника. «Северсталь» очень плохо обороняется, много пропускает и из-за этого часто проигрывает. Подопечные Фёдорова всегда слаженно действуют в защите и смогут нейтрализовать атаку «сталеваров», реализовав несколько своих моментов, которых хватит для победы. На то, что ЦСКА выиграет, предлагают коэффициент 1.98.

Прогноз и ставки на матч «Северсталь» — ЦСКА 22 ноября 2023 года

«Сталевары» часто проигрывают, а всё из-за очень слабой обороны. Команда пропускает много голов — вот причина всех её бед. «Рыси» проиграли шесть из последних семи встреч, пропуская в стольких же не менее четырёх шайб. ЦСКА выиграл три из четырёх последних матчей, но он научился очень надёжно действовать в защите, благодаря чему на этом отрезке не пропускал более двух голов. Отсюда следует вывод, что армейцы сейчас на порядок сильнее и увереннее себя чувствуют, чем «рыси». Предлагаем ставку на победу ЦСКА за 1.98.

Ставка: победа ЦСКА за 1.98.