Хорватия — Армения. Тикнизян не загладит вину за автогол

21 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Хорватия — Армения. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 1.21. Шансы армян оцениваются в 16.25. На ничью дают коэффициент 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Хорватия — Армения 21 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Армения получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.05. Гол армян оценивается в 2.60. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.82.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Хорватия — Армения (21.11.2023)

21 ноября в матче 10-го тура квалификации на Евро-2024 Хорватия на домашнем стадионе «Максимир» примет Армению. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

В группе D сложилась непростая ситуация. Только Турция обеспечила себе участие в чемпионате Европы. На вторую путёвку претендуют Хорватия и Уэльс. После семи матчей у «шашечных» 13 очков, а у валлийцев — 11. Победа в игре с Арменией гарантирует Хорватии выход из группы.

В минувшей встрече «шашечные» обыграли на выезде Латвию со счётом 2:0. Уже к 16-й минуте Ловро Майер и Андрей Крамарич забили по мячу, что позволило подопечным Златко Далича перейти к излюбленной игре на контратаках.

«Пламенные» снизили темп и сосредоточились на обеспечении безопасности собственных ворот. Соперник пытался создать опасные моменты, но опытные игроки обороны во главе с футболистом «Манчестер Сити» Йошко Гвардиолом выдержали давление.

Тем не менее хорошим выступление Хорватии в квалификации ЧЕ-2024 назвать нельзя. Она проиграла главным конкурентам — Турции (0:1) и Уэльсу (1:2), поставив себя в сложное положение. Лишь ничья валлийцев в игре с Арменией (1:1) в минувшем туре вернула инициативу в руки «шашечных».

Лучший бомбардир Хорватии в отборе Евро-2024 — Андрей Крамарич. 32-летний футболист немецкого «Хоффенхайма» забил четыре мяча. Но главный козырь команды Златко Далича — надёжная оборона. За семь матчей квалификации хорваты пропустили всего четыре гола.

Сборная Армении в минувшей встрече на домашней арене сыграла вничью с Уэльсом (1:1). Турнирный расклад оставлял подопечным Александра Петракова крайне мало шансов на выход из группы на чемпионат Европы. Армянам необходимо было побеждать валлийцев дома и в заключительном туре обыгрывать хорватов на выезде.

Армения активно начала матч и на пятой минуте открыла счёт. Но все надежды в один миг разрушил Наир Тикнизян, который отправил мяч в собственные ворота. Автогол надломил армян. Хотя впереди был ещё тайм, но создать и реализовать опасные моменты у них не получилось.

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин сказал в интервью, что автогол Наира Тикнизяна — несчастный случай, а игра Эдуарда Сперцяна вызывает удивление. Полузащитник «Краснодара», по мнению Аршавина, гораздо полезнее действует в клубе, чем в сборной.

После семи матчей отбора ЧЕ-2024 в активе Армении восемь очков, а четыре из них она набрала на выезде. В гостях подопечные Александра Петракова победили Уэльс (4:2), вничью завершили встречу с Турцией (1:1), а матч с Латвией проиграли (0:2).

Армения отлично начала квалификацию Евро-2024 и претендовала на выход из группы, но постепенно сбавила обороты, попав в кризис. У игроков пропала уверенность в собственных силах, что привело к грубым ошибкам, которые дорого обошлись сборной и в итоге оставили её за бортом ЧЕ-2024.

Судя по всему, именно в Риге армяне окончательно провалили квалификацию. Латвийцы завершали встречу в меньшинстве, но самоотверженно защищались и удержали победный счёт. Хотя у Александра Петракова большой выбор атакующих футболистов, их усилия оказались тщетными.

У «шашечных» предельно простая задача — набрать три очка. Наличие в составе звёзд мировой величины — Луки Модрича, Марсело Брозовича и Андрея Крамарича — поможет выиграть у Армении, которая потеряла мотивацию. Рекомендуем ставку на победу Хорватии и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.86.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Хорватия — Армения 21 ноября 2023 года

В матчах, когда решается судьба сборной, на первый план выходят лидеры. У Хорватии такие футболисты есть — Модрич, Гвардиол и Пашалич предельно мотивированы на победу, которая гарантирует участие в ЧЕ-2024. Но вряд ли встреча будет открытой, ведь хорваты предпочитают следить за защитой и рисковать не будут. Отметим, что с тоталом меньше 2.5 мяча закончились четыре последние встречи Армении в отборе.

Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 2.5 мяча за 2.86.