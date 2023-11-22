Кассьерра принял эстафету Малкома. Кордобе, Чалову и Сперцяну он не по зубам

Завершился первый круг сезона-2023/2024 РПЛ. «Краснодар» и «Зенит» ведут борьбу за чемпионство, а их нападающие оспаривают титул лучшего бомбардира. Любопытно, что в четвёрке снайперов Матео Кассьерра и Джон Кордоба представляют Колумбию, а компанию им составляют россиянин Фёдор Чалов из ЦСКА и Эдуард Сперцян из «Краснодара». Кто же завершит гонку на первом месте? У футболиста «Зенита» уже 12 голов, а у остальных трёх спортсменов – по семь.

Матео Кассьерра вознаграждён за терпение

Нападающий Матео Кассьерра проводит в «Зените» второй сезон и демонстрирует фантастический прогресс. В прошлом розыгрыше РПЛ в активе колумбийца было всего два забитых мяча, а к завершению первого круга сезона-2023/2024 он превзошёл этот показатель в шесть раз.

В какой-то мере в пользу Кассьерры сыграл трансфер бразильца Малкома, который перешёл в чемпионат Саудовской Аравии. Руководство «Зенита» решило не искать форварда на стороне, а предоставить шанс колумбийскому нападающему. Сергей Семак сделал его центральной фигурой в позиционном нападении, скорректировав тактику команды под индивидуальные особенности игры Матео.

С первого же тура Кассьерра стал старательно отрабатывать выданный тренерским штабом «Зенита» аванс. Дубль во встрече с «Пари НН» показал Семаку, что колумбиец понял свою новую роль и на матч выходит с предельной концентрацией. В некоторых моментах Матео не хватает техники, но он компенсирует этот недостаток работоспособностью и самоотдачей.

После 15 туров в активе нападающего «Зенита» 12 забитых мячей. До зимней паузы Кассьерра наверняка будет начинать матчи в основном составе, если избежит проблем со здоровьем. Дальнейшие перспективы колумбийца в гонке за титул лучшего бомбардира РПЛ будут зависеть от трансферных планов руководства клуба приобрести топового форварда. Если Матео останется главной ударной силой петербуржцев, то есть смысл поставить на его победу за коэффициент 1.60.

Кордобе и Сперцяну мешает стиль Ивича

Второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ сезона-2023/2024 занимает форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Он провёл 15 встреч, в которых записал в актив семь голов и две результативные передачи. В минувшем розыгрыше чемпионата России колумбиец забил 14 мячей, но повторить этот результат будет сложно.

Дело в том, что главный тренер «быков» придерживается сбалансированной тактической схемы, в которой у нападающих не так много шансов забить мяч. В интервью наставник рассказал, что ему нравится играть в атакующий футбол, но руководство клуба платит за победы. Вряд ли сербский специалист будет кардинально менять тактический стиль во время зимней паузы.

Кордоба старательно выполняет задания тренерского штаба. В его обязанности теперь входит прессинг защитников. За счёт отличной физической подготовки колумбийцу хватает сил на активное участие в позиционном нападении и реализацию опасных моментов. Оставлять ему свободное пространство нельзя, он легко пройдёт самую плотную оборону за счёт индивидуального мастерства.

«Краснодар» сложно назвать доминирующей командой, которая «запирает» соперника в штрафной площади. Во многом по этой причине результативность у «быков» скромная — 24 мяча за 15 матчей. Джон равномерно распределяет результативные действия на большое количество встреч.

Сложно будет Кордобе догнать Кассьерру. Кроме того, пенальти в «Краснодаре» исполняет полузащитник Эдуард Сперцян, поэтому колумбийцу нельзя рассчитывать на эти «бонусные» голы. Если форвард «быков» выиграет титул лучшего бомбардира, то сыграет коэффициент 7.00.

А вот у армянского футболиста в этом сезоне с результативностью дела обстоят лучше, чем в предыдущем. Он уже забил семь голов и отдал один ассист. Если сравнивать с минувшим розыгрышем, в котором он отметился 10 мячами и 12 результативными передачами, то можно увидеть, как сместился акцент. Из распасовщика Эдуард превращается в голеадора. На его победу в гонке бомбардиров дают коэффициент 10.0.

Чалов копит силы

Нападающий ЦСКА записал в актив семь голов, причём четыре мяча забил с пенальти. К его игре в текущем сезоне есть претензии у тренерского штаба по части реализации опасных моментов. Фёдора часто подводит потеря концентрации при выполнении решающего удара.

После зимней паузы россиянин вполне способен прибавить, ведь потенциал у него большой. Форвард ЦСКА в первом круге часто подвергался критике, но команда формирует новую полузащиту, от действий которой зависит результативность нападающего. Если Владимир Федотов сумеет за время зимней паузы улучшить позиционное нападение, Чалов может включиться в погоню за Кассьеррой. Ставку, что Фёдор выиграет гонку бомбардиров, можно сделать за коэффициент 7.00.

У Матео Кассьерры высокие шансы выиграть титул лучшего снайпера РПЛ в текущем сезоне. Колумбиец демонстрирует прогресс в своей игре и идеально вписался в тактическую схему Сергея Семака. Нападающий стабилен и предельно мотивирован доказать, что ему по силам стать лидером нападения «Зенита».

Ставка: Матео Кассьерра станет лучшим бомбардиром РПЛ за 1.60.