«Арис» — АПОЭЛ. Кокорин не балует Шпилевского голами

Александр пока не в идеальных кондициях, поэтому у гостей больше шансов на победу.

25 ноября состоится матч 12-го тура чемпионата Кипра «Арис» — АПОЭЛ. Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «лёгкой бригады» можно с коэффициентом 2.00. Шансы «легенд» оценили в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арис» — АПОЭЛ 25 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Арис» — АПОЭЛ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол «легенд» доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Кипра «Арис» — АПОЭЛ (25.11.2023)

После небольшого перерыва возобновляется чемпионат Кипра. В матче 12-го тура «Арис» будет играть с АПОЭЛом. Начало игры запланировано на 20:00 мск. Команды ведут борьбу за чемпионство и находятся всего в трёх очках друг от друга в турнирной таблице.

«Лёгкая бригада» занимает третье место в таблице Первого дивизиона. Она провела 11 встреч, выиграв семь из них. Всего команда в этом розыгрыше потерпела два поражения. Уступили подопечные Алексея Шпилевского «Аполлону» со счётом 0:1 и «Кармиотиссе» — 1:4. Стоит отметить, что эти проигранные встречи пришлись на последние шесть туров чемпионата страны.

В других матчах «Арис» выиграл у «Анортосиса» (3:2), «Этникоса» (2:0), «Отеллоса» (1:0) и «Неа Саламины» (2:0). Александр Кокорин после возвращения в клуб провёл пять игр в чемпионате Кипра, в которых не отметился результативными действиями. Россиянин стал получать меньше времени на поле, а недавно был травмирован.

Дела в Лиге Европы у «лёгкой бригады» пока не складываются. Подопечные Шпилевского занимают последнее место в группе, имея в активе всего три очка. Команда отстаёт от лидирующего «Бетиса» на шесть очков. За четыре встречи ЛЕ «Арис» победил только «Рейнджерс» со счётом 2:1. Остальные матчи проиграл – пражской «Спарте» (2:3) и «Бетису» (0:1 и 1:4).

Кокорин в Лиге Европы забил два мяча, потратив на них суммарно 114 минут. Россиянин принимал участие только в трёх играх турнира. Недавно Алексей Шпилевский рассказал о состоянии Александра. По словам тренера, футболист тренируется в обычном режиме и чувствует себя хорошо. Он также отметил, что если Кокорин будет играть так же, как тренируется, то будет великолепен.

АПОЭЛ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра, поэтому матч с ним очень важен для «Ариса». В активе клуба 26 очков, которые он добыл благодаря восьми победам и двум ничейным результатам в 13 встречах текущего сезона. Единственное поражение подопечные Рикарду Са Пинту потерпели в игре с «Омонией» (1:2).

С тех пор «легенды» ведут беспроигрышную серию длиной в девять матчей. Более того, команда выиграла семь последних встреч в чемпионате Кипра – великолепный результат! За это время АПОЭЛ победил «Пафос» (1:0), «Ахнас» (5:1), «Отеллос» (1:0), «Неа Саламину» (1:0), «Кармиотиссу» (2:1), АЕК (3:0) и АЕЛ (1:0). Примечательно, что на этом отрезке подопечные Рикарду Са Пинту пропустили всего лишь два мяча, а забили 14 голов.

В последней очной встрече команд победили «легенды» со счётом 4:3. В тот день Кокорин не отметился результативными действиям. До этого они завершили матч вничью – 0:0, а Александр два раза не забил пенальти. После первого неудачного удара арбитр попросил россиянина перебить 11-метровый, но вновь не повезло.

Настрой на АПОЭЛ у «Ариса» должен быть особенным. Игра с лидером – это всегда очень важное событие. Но это не тот случай, когда «лёгкая бригада» сможет продемонстрировать свой лучший футбол. Команда проиграла последние две встречи и выглядит плохо. Поэтому немного больше шансов на победу у гостей за коэффициент 3.15.

Прогноз и ставки на матч «Арис» — АПОЭЛ 25 ноября 2023 года

«Лёгкая бригада» теряет концентрацию, разгромно проиграв последние две встречи – с «Бетисом» и «Кармиотиссой». Александр Кокорин, с которым были связаны огромные надежды после удачного минувшего сезона в чемпионате Кипра, пока не впечатляет, лишь недавно залечив травму. В свою очередь, АПОЭЛ лидирует, показывает отличные результаты, выиграв семь последних матчей, при этом пропустив всего два мяча. Он выглядит предпочтительней.

Ставка: победа АПОЭЛа за 3.15.