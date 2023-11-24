Магомед Адиев поедет на Евро-2024, а Хвича — нет? У Сергея Реброва всё проще

Состоялась жеребьёвка плей-офф квалификации на чемпионат Европы – 2024. На этой стадии определятся ещё три сборные, которые получат путёвку на турнир. Участниками плей-офф стали команды, которые в своих группах Лиги наций по итогам минувшего сезона заняли первые места и пока не попали на ЧЕ-2024.

12 сборных были поделены на три Пути, в каждом по четыре команды. Победители поедут на Евро-2024. Рассмотрим подробнее все расклады по итогам жеребьёвки.

Левандовскому возраст не помеха? Как бы не так!

В Пути А попали сборные Польши, Эстонии, Уэльса и Финляндии. По естественным причинам главными фаворитами считаются поляки во главе с Робертом Левандовским. Коэффициент на их выход на Евро-2024 – 2.10.

Так высоко шансы «белых орлов» оценили ещё потому, что им предстоит провести первую встречу с Эстонией, которая считается одним из явных аутсайдеров. Судя по всему, в первом матче никаких сложностей у Польши не возникнет.

В другой паре Уэльс будет играть с Финляндией, причём на домашнем стадионе. Ставки на выход валлийцев на Евро-2024 принимают за 2.85, а успех финнов оценили в 4.50. По итогам квалификации на ЧЕ-2024 «драконы» заняли третье место в группе с Турцией и Хорватией. Им не хватило четырёх очков, чтобы сравняться с «лунными звёздами». В целом результаты этой сборной заметно улучшились, и она не проигрывала в четырёх последних матчах отбора.

Также были близки к выходу на финальный турнир финны, которым не хватило всего трёх очков до второго места. Если бы не поражения в трёх из пяти последних матчах, то ситуация была бы другой. Мы же считаем, что Левандовски не спасёт поляков и им не повезёт так же, как с чемпионатом мира. В Пути А предпочтительнее выглядят шансы Уэльса, который резко набрал форму.

Ставка: Уэльс сыграет на ЧЕ-2024 за 2.85.

Сергею Реброву повезло!

В Пути В жеребьёвка определила такие команды, как Украина, Босния и Герцеговина, Израиль и Исландия. Эксперты выбрали фаворитом этой четвёрки сборную Сергея Реброва, предлагая поставить на её победу за 2.15.

Выбор выглядит вполне оправданным. Команда серьёзно прогрессировала, в её составе хватает футболистов, которые выступают за сильные клубы Европы. Плюс ко всему соперники подобрались подходящие. В первом матче украинцам предстоит сыграть с боснийцами, которые пребывают в кризисном состоянии. Несмотря на то что «золотым» попалась вполне неплохая группа, за исключением Португалии, они заняли по итогам всего лишь пятое месте, отстав от той же Исландии на одно очко. Обыграть такого соперника для Украины не составит труда.

Игра между сборными Израиля и Исландии выглядит равной со стороны, и на бумаге трудно выбрать фаворита этой пары. Скорее всего, в основное время команды не выявят победителя, но с трудом израильтяне выйдут в следующий этап. Правда, их результаты, состав и опыт гораздо ниже, чем у подопечных Реброва. Ставки на победу Израиля в Пути В предлагают сделать за 5.00, а шансы исландцев оценили в 7.00.

Ставка: сборная Украины сыграет на Евро-2024 за 2.15.

Хвича Кварацхелия или Магомед Адиев

Более тяжёлая ситуация образовалась в Пути С, куда попали сборные Грузии, Казахстана, Греции и Люксембурга. Аналитики считают главными фаворитами на отбор в этой четвёрке греков, предлагая ставки на них за коэффициент 2.10.

Начинать отбор им предстоит как раз с Казахстаном, который выглядел вполне неплохо во время отборочного турнира. Опытный Магомед Адиев добился прогресса от «ястребов» и до последнего момента мог вывести их на Евро-2024. Всё решилось в последнем матче группового этапа, в котором казахстанцы проиграли Словении со счётом 1:2. По итогам они отстали от соперника на три очка. Поставить на то, что на ЧЕ-2024 сыграет Казахстан, можно за 11.0.

В другой паре Хвича Кварацхелия попробует обыграть Люксембург – простая задача. Тем более грузин стал прибавлять в последних матчах отбора Евро-2024, забив по голу в ворота Испании и Шотландии. Жаль, но это не помогло одержать победы в этих встречах. Несмотря на это, эксперты оценили шансы «красных львов» сыграть на ЧЕ-2024 выше, чем казахстанцев – 5.00. Если выиграют грузины, сыграет 3.00.

Тащить команду в одиночку – та ещё задача. Даже Левандовски с ней не справляется, а почему у Хвичи должно получиться лучше? Он классный командный игрок, с голевым чутьём и великолепным видением. Но в сборной также важны тактически задумки и тренерские решения. В этом плане мы отдаём предпочтение сборной Казахстана, которой по силам сотворить чудо за счёт общекомандных действий.

Ставка: Казахстан сыграет на Евро-2024 за 11.0.