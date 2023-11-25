«Рома» — «Удинезе». Сердар Азмун полезен

Иранец недавно забил дебютный гол за римлян, а на днях помог своей сборной, оформив дубль.

26 ноября состоится матч 13-го тура Серии А «Рома» — «Удинезе». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.63. Шансы «маленьких зебр» оценили в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Удинезе» 26 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Рома» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.15. Гол «маленьких зебр» доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Рома» — «Удинезе» (26.11.2023)

«Удинезе» не проигрывает шесть последних встреч в Серии А, но по-прежнему находится в опасной близости от зоны выбывания. Почему? Потому что «маленькие зебры» сыграли вничью пять из шести последних матчей. В воскресенье чёрно-белые отправятся в столицу, чтобы сыграть с «Ромой» на стадионе «Олимпико».

«Удинезе» подходит к 13-му туру всего в двух очках от зоны вылета и нуждается в победе.

«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда Жозе Моуринью испытывает похмельный синдром после выхода в финал Лиги Европы в прошлом сезоне.

Несмотря на то что римляне не проигрывали пять из шести последних встреч, их неудачный старт сказывается на положении в таблице. «Волков» отделяет два очка от «Фиорентины».

«Рома» извлекает выгоду из неудачного выступления «Наполи». Победа в игре с «Удинезе» может поднять подопечных Моуринью на четвёртое место в Серии А в зависимости от результатов в других матчах.

В последней очной встрече римляне разгромили «Удинезе» на «Олимпико» со счётом 3:0. Однако до этого они потерпели поражение от «маленьких зебр» — 0:4. Это была единственная победа «Удинезе» над «Ромой» за последние шесть встреч.

К международному перерыву команда Моуринью подошла в хорошей форме. В последних шести матчах «Рома» набрала 13 очков, забив девять голов и пропустив три. В этих шести встречах тренер часто «парковал автобус».

Римляне занимают третье место по количеству очков, набранных в домашних матчах — 13. На «Олимпико» они выиграли четыре последних встречи чемпионата Италии.

«Удинезе» набрал восемь очков в шести последних матчах в Серии А. Однако клуб за это время пропустил всего пять мячей. Четыре из последних шести матчей завершились голами обеих команд.

В Риме «маленькие зебры» не выигрывали три последних выездных матча. Но победа «Ромы» не будет простой.

Моуринью останется без полузащитника Ренату Саншеша. Тэмми Абрахам и Мараш Кумбула восстанавливаются после травм и вернутся в состав не раньше 2024 года.

Игрок «Удинезе» Кингсли Эхизибуэ выбыл из состава после травмы ахиллеса. Жерар Деулофеу и Бреннер также могут пропустить игру из-за повреждений.

«Маленькие зебры» лидируют в Серии А по ничейным результатам — восемь. В большинстве матчей «Удинезе» достаточно просто набрать очко. В воскресенье на «Олимпико» чёрно-белые вряд ли могут рассчитывать даже на ничью.

Мы считаем, что римляне выиграют. Лукаку в отличной форме, а Азмун недавно забил свой дебютный гол за клуб, а за сборную оформил дубль в отборе на ЧМ-2026. На победу «Ромы» и тотал больше 1.5 дают коэффициент 1.97.

Ставка: победа «Ромы» и тотал больше 1.5 мяча за 1.97.