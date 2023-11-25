«Урал» — «Краснодар». Виктору Гончаренко некуда отступать

26 ноября состоится матч 16-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар». Начало игры — в 14:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.10. Шансы екатеринбуржцев оценили в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Урал» — «Краснодар» 26 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Урал» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют екатеринбуржцы, сыграет коэффициент 1.47. Гол краснодарцев доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» (26.11.2023)

Чемпионат России перевалил уже за экватор. На 26 ноября запланировано четыре встречи 16-го тура. В одной из них «Урал» на стадионе «Екатеринбург Арена» будет принимать «Краснодар». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

«Шмели» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. За 15 матчей они побеждали всего лишь четыре раза и столько же встреч завершили вничью. В текущем сезоне оранжево-чёрные пропустили 24 мяча, а забили 15. От зоны понижения через плей-офф команду отделяют всего три очка. Плохи дела у Виктора Гончаренко.

Безвыигрышная серия «Урала» длится на протяжении 10 матчей РПЛ. За это время «шмели» проиграли «Зениту» (0:4), «Ахмату» (0:1), «Краснодару» (0:2), «Сочи» (1:4), «Динамо» (1:2), «Рубину» (0:1) и «Крыльям Советов» (1:3). Вничью екатеринбуржцы сыграли с «Факелом» (0:0), «Ростовом» (2:2) и «Локомотивом» (2:2). Только в двух встречах за это время оранжево-чёрные забили больше двух мячей.

Кубок России подопечные Гончаренко тоже провели неудачно и по итогам группового этапа заняли только третье место. Они попали в Путь регионов и будут играть в плей-офф с «Родиной». С учётом всех соревнований «Урал» потерпел поражения в пяти последних матчах, забив при этом всего четыре гола, а пропустив 12.

Президент клуба высказался по поводу предстоящей игры с «Краснодаром». По словам Григория Иванова, отступать уже некуда, тем более после 10 матчей без побед в РПЛ. Он также отметил, что с «быками» будет сложный матч.

Краснодарский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. Команда опережает ближайшего преследователя на два очка. Любая осечка приведёт к тому, что «Зенит» вырвется вперёд, и обойти его уже будет очень сложно. Поэтому «быкам» необходимо приложить все усилия для победы.

В текущем сезоне «Краснодар» проиграл всего 1 из 15 матчей. Он уступил ЦСКА со счётом 0:1. Также было пять ничейных результатов, а все остальные встречи клуб выиграл. Интересно, что в гостях в РПЛ подопечные Ивича не могут победить на протяжении трёх игр. Кроме поражения армейцам, они сыграли вничью с «Балтикой» (2:2) и «Зенитом» (1:1).

Наблюдаются некоторые проблемы оборонительного плана у клуба. «Быки» пропускают минимум один мяч в шести последних матчах подряд. Тот факт, что краснодарцы навязали борьбу «Зениту» за чемпионство, радует практически всех, кроме болельщиков команды из Санкт-Петербурга. Но насколько долго получится удержать этот темп?

Павел Погребняк высказался по поводу предстоящей встречи. По словам бывшего футболиста сборной России, «Урал» способен преподнести сюрприз. Он также отметил, что не знает, какой кредит доверия у Гончаренко, но если он хочет сохранить свой пост, то обязан брать очки с «Краснодаром».

Вероятнее всего, вырвать ничью и уж тем более победить «шмели» не смогут. «Краснодар» очень силён и стабилен, он редко ошибается, а ещё больше мотивирован из-за того, что на пятки наступают сине-бело-голубые. Однако из-за давления оборона стала часто ошибаться. Мы считаем, что особенный настрой Гончаренко на «быков» и длительная серия без побед заставят екатеринбуржцев бежать вперёд. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Урал» — «Краснодар» 26 ноября 2023 года

Екатеринбургский клуб в глубокой яме. Дела у него очень плохи, и кажется, что даже генеральный директор недоволен ситуацией. Кресло под Гончаренко зашаталось. Но на матчи с «Краснодаром» он настраивается по-другому. Да и есть поводы доверять мнению Погребняка о том, что если тренер не наберёт очки в игре с «быками», то дело может дойти до увольнения. В свою очередь, на подопечных Ивича идёт давление, ведь «Зенит» ждёт осечки, чтобы возглавить таблицу. Это приводит к частым ошибкам обороны, из-за чего команда пропускала в каждом из шести последних матчей. Исходя из всего этого, рекомендуем ставку на обе забьют.

Ставка: обе забьют за 1.85.