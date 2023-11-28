«Ростов» — ЦСКА. Карпин преподнесёт сюрприз Федотову

29 ноября состоится матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» — ЦСКА. Начало игры — в 18:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.50. Шансы ростовчан оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — ЦСКА 29 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Ростов» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют ростовчане, сыграет коэффициент 1.30. Гол москвичей доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» — ЦСКА (29.11.2023)

Настал момент, когда нужно отнестись к матчам Кубка России более серьёзно. 29 ноября состоится матч 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ, в котором «Ростов» на «Ростов-Арене» будет принимать ЦСКА. Начало игры запланировано на 18:15 мск.

Ростовчане неплохо провели групповой этап, заняв второе место с 11 очками. Они опередили на три очка «Урал» и отстали от занявшего первую строчку «Локомотива» на два. Всего подопечные Карпина одержали четыре победы из шести возможных. Они обыграли «Рубин» (1:0 и 1:1, 4:2 пен.), железнодорожников (2:1) и «Урал» (2:1).

Не так хорошо идут дела у жёлто-синих в чемпионате России. Команда находится только на 10-м месте с 20 очками и с отрывом от зоны прямого вылета в восемь очков. В этом сезоне РПЛ «Ростов» выиграл только 5 из 16 встреч и столько же матчей завершил вничью. Очень слабо играют подопечные Карпина в защите, пропустив за это время 27 мячей. Больше только у одного клуба – находящегося на дне таблицы «Сочи» — 28.

Но что касается домашних встреч, то здесь претензий к «Ростову» практически нет. Он не проигрывает на протяжении шести матчей на своём поле во всех турнирах. За это время жёлто-синие победили «Ахмат» (3:0), «Локомотив» (1:0), «Пари НН» (1:0) и завершили вничью игры с ЦСКА (3:3) и «Уралом» (2:2) в РПЛ, а также в Кубке России выиграли у тех же екатеринбуржцев (2:1).

Интересные решения принял тренер «Ростова» в последней встрече с нижегородцами. С первых минут на поле появились Комличенко и Медведев. Для вратаря этот матч стал первым в сезоне. По словам Карпина, таким образом он дал передышку Песьякову. Также он объяснил выбор Комличенко вместо Голенкова. Наставник заявил, что Николай во время паузы выглядел лучше, и признался, что держал в голове игру с ЦСКА.

Армейцам, в свою очередь, пришлось нелегко на групповом этапе Кубка России. Они заняли первое место, набрав 11 очков, но ровно столько же было и у «Оренбурга», а «Сочи» отстал всего лишь на три очка. Всего подопечные Владимира Федотова выиграли четыре из шести матчей. Они победили «Оренбург» (6:0 и 3:1), «Сочи» (0:0, 5:4 пен.; 1:1, 4:2 пен.), а уступили «Факелу» (0:2 и 1:1, 2:4 пен.).

В РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 25 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Дистанция выглядит большой, но ещё полно времени, чтобы всё изменилось. Армейцы выиграли только 6 из 16 встреч текущего сезона, потерпев три поражения. Главные надежды в атаке для Федотова — это Чалов и Заболотный, которые на двоих забили 13 мячей.

ЦСКА не побеждал в последних двух встречах – сыграл вничью с «Факелом» со счётом 0:0 и проиграл «Динамо» — 2:3. Поражение в дерби стало первым на домашнем стадионе в 2023 году в чемпионате России. Обидно, потому что армейцы вели 2:1, но упустили преимущество и позволили сопернику переломить ход игры. Вряд ли поражение можно назвать логичным, ведь у подопечных Федотова были моменты, но подвела реализация.

На протяжении восьми матчей ЦСКА не может одержать победу в основное время. «Ростов» же дома смотрится неплохо, особенно в последнее время. Карпин действительно готовился к этой игре, предоставив отдых ключевым футболистам. ЦСКА выглядит более уверенным в своих силах, и правильно, ведь ему будет достаточно ничьей, чтобы взять реванш дома и закрыть вопрос о победителе. Мы считаем, что в этот раз Валерий Георгиевич окажется хитрее Владимира Валентиновича и выиграет за 2.85.

Прогноз и ставки на матч «Ростов» — ЦСКА 29 ноября 2023 года

У ЦСКА явно не хватает кадров, о чём говорят даже эксперты. Армейцы заряжены на чемпионство. Карпин продолжает прогрессировать как наставник и проводить эксперименты. Как показатель мотивации и желания обыграть армейцев в Кубке России — отсутствие лидеров в последней встрече РПЛ. Тренер дал отдохнуть Голенкову и Песьякову, чтобы победить армейцев. К тому же московский клуб очень плохо выступает на выезде, а жёлто-синие отлично выглядят на своём поле. Поставим на победу «Ростова».

Ставка: победа «Ростова» за 2.85.