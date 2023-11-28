«Бенфика» — «Интер». Анхель Ди Мария устал от неудач в Лиге чемпионов

Как минимум в еврокубках у его команды ничего не клеится. Почему — загадка!

29 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лиссабонцев можно с коэффициентом 2.45. Шансы миланцев оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бенфика» — «Интер» 29 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Бенфика» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют лиссабонцы, сыграет коэффициент 1.25. Гол миланцев доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» (29.11.2023)

«Бенфика» ждёт своей первой победы в Лиге чемпионов после того, как четыре поражения подряд оставили ей шансы лишь на место в Лиге Европы. Ещё можно обойти «Зальцбург», но впереди ждёт игра с миланским «Интером».

Клуб из Португалии не сумел выиграть ни одного матча и не сможет пройти в плей-офф Лиги чемпионов, так как «Реал Сосьедад» и «Интер» уже забронировали за собой места.

С другой стороны, «Зальцбург» опережает «орлов» всего на три очка, и, с учётом того, что осталось сыграть два матча, у «Бенфики» ещё есть шанс попасть в Лигу Европы, заняв третье место в группе.

Все четыре игры «Бенфики» закончились поражениями, и за это время она забила всего один гол, а пропустила семь. Она уступила в последних встречах «Интеру» (0:1) и «Реалу Сосьедад» (0:1 и 1:3). Это означает, что «орлы» проводят худший групповой этап в своей истории.

В Португалии дела у команды по-прежнему обстоят благополучно. Она выиграла девять встреч и проиграла только одну, а по разнице мячей опережает «Спортинг», пропустив всего девять голов, а забив 23.

Что касается миланского «Интера», то после выхода в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне это будет ещё один отличный сезон для него.

«Змеи» проиграли только одну встречу в Серии А и опережают «Ювентус» на два очка после ничьей со счётом 1:1 в очном матче в Турине в минувшие выходные.

Лаутаро Мартинес забил ещё один гол, и теперь на его счету 13 мячей в 13 встречах Серии А, и он с большим отрывом опережает всех в гонке за звание лучшего бомбардира.

Единственное поражение в этом сезоне «Интер» потерпел в игре с «Сассуоло» дома, а в Лиге чемпионов команда осталась непобеждённой, потеряв очки только в ничьей с «Реалом Сосьедад».

Мы прогнозируем, что «Интер» не проиграет, а в матче будет забито меньше 3.5 мяча, за коэффициент 2.12. Это будет ещё одна интересная игра, в которой подопечные Индзаги чуточку приблизятся к победе. Ди Мария бросит все силы, чтобы оставить «змей» и продолжить выступление в еврокубках, хотя бы в Лиге Европы, но этого будет недостаточно.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.