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«Брага» — «Унион», прогноз на матч Лиги чемпионов 29 ноября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Брага» — «Унион». Ещё не всё потеряно!
Максим Ермаков
«Брага» — «Унион»: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Португальский клуб ещё питает мечту о еврокубках.

29 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брага» — «Унион». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «оружейников» можно с коэффициентом 2.10. Шансы берлинцев оценили в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брага» — «Унион» 29 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Брага» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют «оружейники», сыграет коэффициент 1.17. Гол берлинцев доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брага» — «Унион» (29.11.2023)

Лига чемпионов . Группа C. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Не начался
Унион
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В среду вечером на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» встретятся команды «Брага» и «Унион», выступающие в группе С Лиги чемпионов.

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Португальская команда всё ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф. Однако для этого ей нужно выиграть оба оставшихся матча, а также ожидать, что «Наполи» допустит осечку.

Поездка в Неаполь на встречу 6-го тура позволит «оружейникам» сохранить надежды на выход в плей-офф, если они выиграют этот матч.

Победа в этой встрече будет означать, что «Брага» как минимум перейдёт в Лигу Европы. Она с трудом добивается результатов в группе С. Единственное очко «оружейники» набрали в игре с «Унионом», победив со счётом 3:2 в Берлине во встрече 2-го тура.

Остальные три матча в группе «Брага» проиграла, пропуская не менее двух мячей в каждой встрече.

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Этот сезон превратился в кошмар для «Униона». Он занимает 17-е место в таблице Бундеслиги и находится на дне турнирной таблицы группы C Лиги чемпионов.

После домашней ничьей с «Аугсбургом» (1:1) на выходных берлинцы провели уже 15-й матч без побед во всех соревнованиях.

В том числе не удалось выиграть ни одну из четырёх встреч в Лиге чемпионов. По крайней мере, ничья с «Наполи» в минувшем туре положила конец трёхматчевой полосе поражений в еврокубках.

Максимум, на что может рассчитывать «Унион» — это третье место, так как для того, чтобы иметь шансы на выход в финал, ему нужно будет выиграть эту игру, победить «Реал» в заключительном матче и надеяться на то, что «Наполи» проиграет все свои оставшиеся две встречи. Есть шанс обойти итальянскую команду по разнице голов.

Мы прогнозируем, что «Брага» одержит комфортную победу в напряжённом матче и обеспечит себе как минимум место в Лиге Европы. Берлинцы очень слабо играют в этом сезоне, особенно на выезде. Дома «оружейникам» по силам набрать три очка. На победу «Браги» дают коэффициент 2.10.

Ставка: победа «Браги» за 2.10.

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