«Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Александр Овечкин найдёт в себе силы

У «столичных» кризисное состояние. Пора бы из него выходить, но всё зависит от капитана и его мотивации.

30 ноября состоится матч НХЛ «Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Начало игры — в 6:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кингз» можно с коэффициентом 1.80. Шансы «Кэпиталз» оценили в 3.65. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 30 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.12. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.55. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.95.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» (30.11.2023)

Регулярный сезон НХЛ набрал ход, а многие лидеры пока разочаровывают. 30 ноября состоится матч «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Крипто.ком-Арена». Начало игры запланировано на 6:30 мск.

«Короны» занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 29 очков. Их отставание от лидера небольшое, а значит, в ближайших матчах можно попробовать занять первую строчку. Всего за 19 встреч регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» выиграл 13 матчей, и все победы были добыты в основное время.

Интересный факт – хуже всего «Кингз» выступают на домашней арене. При своих болельщиках они провели 10 матчей, выиграв только четыре и проиграв шесть. К слову, все свои поражения «короли» потерпели конкретно на своём льду. Однако в последних трёх играх здесь они показали хороший результат и одержали три победы.

За это время дома «Лос-Анджелес» обыграл «Флориду» (2:1), «Сент-Луис» (5:1) и «Монреаль» (4:0). Общая победная серия «Кингз» насчитывает пять встреч. Кроме вышеперечисленных матчей, они выиграли у «Аризоны» (4:1) и «Анахайма» (5:2). Примечательно, что за это время команда ни разу не пропускала больше двух шайб.

В этом есть и заслуга российского защитника Владислава Гаврикова. Он принял участие во всех 19 встречах этого сезона, в которых забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. Если на своём льду «Лос-Анджелес» иногда даёт слабину, то на выезде идёт на серии из девяти побед и близок к повторению рекорда.

У «Вашингтона» не всё так радужно. Клуб находится на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 22 очка. До зоны плей-офф ему не хватает всего одного очка, и впереди ещё полно времени, чтобы в корне переломить ситуацию. «Кэпиталз» выиграли 10 из 18 встреч текущего сезона.

Что хуже, так это их результативность. «Столичные» — худшие по количеству заброшенных шайб. Они записали на свой счёт всего 44 гола. В НХЛ есть только одна команда, которая забила меньше – это «Сан-Хосе», в активе которого 36 голов. Странно, что клуб, показателями которого в атаке все восхищались, вдруг так регрессировал.

Недавно показалось, что «Вашингтон» взбодрился. Он выдал серию из пяти побед, во время которой обыграл «Нью-Джерси» (4:2), «Айлендерс» (4:1), «Вегас» (3:0), «Коламбус» (4:3) и «Баффало» (4:3 ОТ). Капитан клуба Александр Овечкин за это время забросил только три шайбы и сделал всего две результативные передачи. Зато свой дебютный гол в НХЛ забил Александр Алексеев.

Затем последовал очередной спад, и «столичные» проиграли последние две встречи. Сначала они потерпели поражение в игре с «Эдмонтоном» со счётом 0:5, а затем и вовсе уступили кризисному «Сан-Хосе» — 1:2. «Шаркс» смело вели себя после победы, в том числе иронично высказавшись в адрес Овечкина — они опубликовали новость о том, что теперь у Фабиана Зеттерлунда больше голов, чем у Александра.

Спенсер Карбери прокомментировал поражение от худшей команды НХЛ. Он пожаловался на плохую реализацию моментов, при этом отметив, что хоккеисты и он делают всё возможное, пробуют новые варианты, тактики и схемы, но шайба не идёт в ворота. Кроме того, «Вашингтон» не реализует огромное количество большинства. Имея численное преимущество, «столичные» не могут забить уже более месяца – с 27 октября. Что предпримет тренер и как отреагирует на всю эту ситуацию капитан?

Часто в НХЛ случается такое, что команда, которую все считали аутсайдером, в последний момент собирается и в корне переламывает ход матча. Мы считаем, что это тот самый случай. Овечкину пора бы взять себя в руки и мотивировать команду, как и подобает капитану. Несомненно, «Лос-Анджелес» хорош, но у него есть слабые места. Да и в первую очередь он думает о повторении рекорда выездных побед, а дома не настолько силён. Ещё один аргумент – «Вашингтон» выиграл три из четырёх последних встреч в гостях. Предлагаем ставку на победу «столичных» в матче за 2.65.

Прогноз и ставки на матч «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 30 ноября 2023 года

«Лос-Анджелес» идёт на повторение рекорда по гостевым победам, но дома проиграл 6 из 10 встреч. «Вашингтон» за последние два матча забил всего один гол – ужасная статистика. Лидеры находятся в очень плохом настроении, но есть вера в капитана. Овечкин должен взять ситуацию в раздевалке и на льду под свой контроль. Только в его силах поднять дух команды. Тем более что Спенсер Карбери говорит о попытках исправить статистику и реализовывать больше моментов. Думаем, в этот раз получится.

Ставка: победа «Вашингтона» в матче за 2.65.