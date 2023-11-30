«Нэшвилл» — «Миннесота». Кирилл Капризов подружится с новым тренером

1 декабря состоится матч НХЛ «Нэшвилл» — «Миннесота». Начало – в 4:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитом хозяев. Поставить на победу «Предаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.17. Шансы «Уайлд» оценили в 2.74. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Миннесота» 1 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Нэшвилл» — «Миннесота» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.06. Ставки на победу «Предаторз» с учётом овертайма и буллитов принимают за 1.74. Если выиграют «Уайлд», сыграет коэффициент 2.11.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» (01.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 01 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Не сбавляет ход регулярный сезон НХЛ. 1 декабря «Нэшвилл» сыграет с «Миннесотой» на стадионе «Бриджстоун-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 4:00 мск.

В минувшей встрече «Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» (3:2 ОТ). В первом периоде Майкл Маккэррон сделал дубль, но голы Евгения Малкина и Брайана Раста помогли «Пингвинз» перевести игру в дополнительное время. Филип Форсберг забросил победную шайбу в овертайме.

«Предаторз» слабо начали регулярку, но резко прибавили в последних шести встречах. В них они победили «Чикаго» (4:2), «Колорадо» (4:3), «Калгари» (4:2), «Сент-Луис» (8:3), «Виннипег» (3:2) и «Питтсбург» (3:2 ОТ). Отметим, что «хищники» пропускали в каждом из этих матчей не более трёх шайб.

«Нэшвилл» в текущем сезоне набрал 22 очка и переместился на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Конкуренция высокая, поэтому рано расслабляться. Внёс свой вклад в хорошее выступление «хищников» и нападающий Яков Тренин, забросивший четыре шайбы.

«Миннесота» угодила в затяжной кризис, который привёл к отставке главного тренера Дина Эвасона. Его место занял Джон Хайнс, который сумел взбодрить поникшую команду. В первом матче под его руководством «Уайлд» обыграли «Сент-Луис» со счётом 3:1. Так они завершили серию из семи поражений.

Исправить ситуацию в «Миннесоте» не смог даже Кирилл Капризов, который в нужный момент не проявил бомбардирские качества. Нападающий забросил в текущем сезоне регулярки шесть шайб и сделал 12 ассистов. Наверняка Эвасон ждал большего от талантливого россиянина. Он часто критиковал игру форварда в прессе.

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский встал на защиту Капризова. В интервью он поддержал нападающего «Миннесоты», указав, что хоккей — командная игра. Кирилл уже давно доказал свой звёздный статус, а спады у клубов случаются часто.

«Миннесота» находится на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 20 матчах 16 очков. Она одержала шесть побед, в том числе одну по буллитам. Основной проблемой клуба стала слабая игра в защите — 78 шайб пропустили «дикари».

Весьма вероятно, главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс займётся исправлением ошибок в обороне. В первой встрече под его руководством «дикари» действовали надёжно. Игроки после смены наставника, как правило, испытывают эмоциональный подъём и побеждают. Поставим, что «Миннесота» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.45.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Миннесота» 1 декабря 2023 года

«Нэшвилл» выиграл шесть матчей подряд, но запас сил у команды не безграничный. Уже во встрече с «Питтсбургом» игроки действовали в низком темпе и с большим трудом преодолевали защиту соперника. Наставник «дикарей» предпочитает агрессивный хоккей, поэтому постарается навязать «хищникам» борьбу по всей площадке. «Уайлд» в минувшей игре победили и находятся на эмоциональном подъёме. Вот и поставим, что «Миннесота» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.45.

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.45.