«Айнтрахт» — ПАОК. У Магомеда Оздоева серьёзный настрой

Полузащитник греческого клуба набрал хорошую форму и готов к борьбе за первое место в группе.

30 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций «Айнтрахт» — ПАОК. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 1.56. Шансы чёрно-белых оценили в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги конференций «Айнтрахт» — ПАОК 30 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Айнтрахт» — ПАОК получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги конференций «Айнтрахт» — ПАОК (30.11.2023)

Игра 5-го тура группового этапа Лиги конференций «Айнтрахт» — ПАОК пройдёт 30 ноября на стадионе «Дойче Банк Парк». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. В очной встрече первого круга клуб из Салоник обыграл франкфуртцев со счётом 2:1.

В минувшем матче Бундеслиги «Айнтрахт» дома уступил набравшему отличную форму «Штутгарту» со счётом 1:2. Нападающий «швабов» Серу Гирасси начал игру в запасе, но даже без него защита «орлов» не справилась. Отметим, что франкфуртцы впервые проиграли дома в текущем сезоне.

После четырёх туров Лиги конференций «Айнтрахт» занимает второе место в таблице и обеспечил выход в плей-офф, но мотивация бороться за первую строчку осталась. Франкфуртский клуб обыграл «Абердин» (2:1), дважды ХИК (6:0 и 1:0), а уступил ПАОКу со счётом 1:2. «Орлы» забили за это время 10 мячей, а пропустили три гола.

После четырёх матчей ПАОК находится на первом месте в турнирной таблице группы Лиги конференций и обеспечил себе участие в плей-офф. Он обыграл ХИК (3:2), «Айнтрахт» (2:1), «Абердин» (3:2) и завершил вничью встречу с шотландским клубом (2:2). Во всех матчах чёрно-белые забивали минимум два мяча.

Высокая результативность команды легко объяснима. Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу в текущем сезоне предпочитает атакующую тактическую схему, в которой системообразующая роль у полузащитника Магомеда Оздоева. Россиянин набрал отличную форму — он забил четыре гола в пяти последних встречах в чемпионате Греции.

В Лиге конференций бывший хавбек «Зенита» результативными действиями пока не отметился. Но Оздоев полезно действует в подыгрыше, участвует в командном прессинге и обеспечивает контроль мяча.

Несмотря на хорошее выступление за ПАОК, Магомеда не замечает наставник сборной. Дело в том, что Карпин решил отказаться от приглашения футболистов старше 30 лет. В интервью Оздоев рассказал, что готов обсудить возможность игры за сборную, но с Валерием Георгиевичем даже не знаком.

В текущем розыгрыше чемпионата Греции ПАОК занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Панатинаикоса» на два очка. Весьма вероятно, что команда поведёт борьбу за первое место, если сумеет избежать спадов.

Подопечные Рэзвана Луческу в последних четырёх встречах с учётом всех соревнований отметились высокой результативностью. Во всех этих матчах чёрно-белые забивали минимум два гола, и каждая игра заканчивалась с тоталом больше 2.5 мяча.

Недаром тренер «Айнтрахта» работал у Юлиана Нагельсмана помощником — он хорошо научился выстраивать позиционное нападение. «Орлы» в текущем сезоне дома действуют уверенно, много забивают, но допускают ошибки в защите. Например, в последних двух матчах они пропустили пять голов. Вот и рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.05.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Айнтрахт» — ПАОК 30 ноября 2023 года

Главные тренеры команд придерживаются атакующих тактических схем. Их подопечные умеют играть в позиционном нападении, создавать и реализовывать опасные моменты. В последних встречах с учётом всех соревнований клубы много забивают, но в обороне допускают ошибки. Примем к сведению результат их очного матча в первом круге, в котором победил ПАОК со счётом 2:1, и поставим на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.05.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.05.