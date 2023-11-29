«Марсель» — «Аякс». Самуэль Жиго забронирует первое место

30 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» — «Аякс». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу провансальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех амстердамцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Марсель» — «Аякс» 30 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Марсель» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» — «Аякс» (30.11.2023)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 30 ноября состоятся все встречи 5-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Велодром» померяются силами «Марсель» и «Аякс». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Провансальцы занимают непривычное для себя 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда уже после шести туров вынужденно прибегла к смене главного тренера. Должность занял бывший легендарный футболист «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Ощутимых перемен пока нет. В последних шести турах в Лиге 1 бело-голубые победили только «Гавр» (3:0). Также они сыграли вничью с «Лиллем» (0:0) и «Страсбургом» (1:1). Уступили провансальцы «Монако» (2:3), «Ницце» (0:1) и «Лансу» (0:1).

С другой стороны, в соперниках были сильные команды. Кроме того, сыграли вничью со «Страсбургом» и потерпели все три поражения подопечные Гаттузо на выезде. Зато в трёх последних матчах в Лиге Европы они сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2) и победили афинский АЕК (3:1 и 2:0). Таким образом, они поднялись на первое место в турнирной таблице. Гаттузо пропагандирует интенсивный и агрессивный стиль.

«Аякс» тоже крайне неудачно начал сезон. Он распродал практически всех ведущих футболистов в топовые европейские клубы и набрал множество совсем молодых игроков, чтобы потом снова сделать на их трансферах большие деньги. Однако что-то пошло не по плану.

В первых 13 матчах в этом сезоне во всех официальных турнирах «аяксиды» одержали только две победы и три раза сыграли вничью. Их руководство приняло решение отправить в отставку Мориса Стейна и назначить временно исполняющим обязанности главного тренера Джона вант Схипа.

Смена наставника взбодрила команду из Амстердама. В последних четырёх турах в чемпионате Нидерландов она не потерпела ни одного поражения. Вничью «Аякс» сыграл с «Алмере Сити» (2:2). Победил он сначала «Волендам» (2:0), а затем «Херенвен» (4:1) и «Витесс» (5:0).

Впрочем, одно дело первенство, и совсем другое — евроарена. В матче последнего тура группового этапа Лиги Европы подопечные вант Схипа закономерно уступили «Брайтону» (0:2). В начале и в концовке «аяксиды» смотрелись неплохо, но две грубые ошибки защитников предрешили исход встречи.

Главная проблема нынешнего «Аякса» заключается в неопытности и отсутствии отлаженной системы. Вант Схип, безусловно, заслуживает похвалы за улучшение игры амстердамцев, но впереди у него ещё очень много работы. Поставить на то, что «Марсель» победит в грядущем матче и тотал будет больше 1.5 мяча, можно с коэффициентом 1.95.

Пять последних очных встреч свидетельствует в пользу провансальцев. Они одержали две победы с одинаковым счётом 2:1. Три другие игры ознаменовались результативными ничьими, но две из них проходили в Амстердаме. В основное время на стадионе «Велодром» провансальцы в этом сезоне ни разу не проиграли.

Не последнюю роль играет Самуэль Жиго. После травмы бывший футболист «Спартака» входит в ритм и всё чаще появляется на поле. Правда, минувший матч в Лиге 1 он был вынужден пропустить ввиду дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек, но на Лигу Европы у него будет особый настрой.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» — «Аякс» 30 ноября 2023 года

У обеих команд наблюдаются проблемы, однако в победу «Марселя» верится больше. У него будет поболее резервов, чему «аяксидов». Немаловажно, что встреча состоится в Марселе. Поддержка родных трибун зарядит бело-голубых. «Аякс» заметно прибавил после смены главного тренера, но у него слишком молодой состав. Ввиду неопытности амстердамцы допускают много ошибок, часто пропускают и проигрывают.

Ставка: победа «Марселя» и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.