«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Микель Артета убедителен

В этом сезоне тренер «канониров» своего не упустит.

2 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.28. Шансы «волков» оценили в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» 2 декабря 2023 года

Эксперты считают, что «Арсенал» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол хорватов доступен с коэффициентом 2.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Вулверхэмптон» (02.12.2023)

В АПЛ 2 декабря состоятся всего три матча, в том числе встреча между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном».

Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс», и на данный момент хозяева возглавляют турнирную таблицу с 30 очками, в то время как гости находятся на 12-м месте с 15 очками.

В среду вечером «канониры» одержали убедительную домашнюю победу в игре с «Лансом» со счётом 6:0 в Лиге чемпионов.

Лондонцы открыли счёт на 13-й минуте и забили ещё три мяча в следующие 14 минут, крупно выиграв у «Ланса». «Арсенал» забил пятый гол на исходе первого тайма, а во второй половине встречи сбавил обороты, забив всего один гол.

Победа в Лиге чемпионов означает, что «Арсенал» выиграл каждый из четырёх последних матчей во всех соревнованиях.

Кроме кроваво-золотых, он обыграл «Бёрнли» дома и «Брентфорд» на выезде в АПЛ, а также победил «Севилью» в Лиге чемпионов. Тенденции показывают, что «Арсенал» не проигрывает 39 из 45 последних встреч в чемпионате Англии.

«Канониры» не проиграли ни одного из 12 последних домашних матчей во всех соревнованиях и выиграли все пять минувших встреч на своём поле.

«Волки» приедут на «Эмирейтс» после поражения со счётом 2:3 от «Фулхэма». «Волки» дважды уступали в счёте, однако сумели вернуться и сравнять цифры на табло, но в итоге всё равно проиграли.

Поражение от «дачников» означает, что «волки» одержали только одну победу из четырёх последних встреч.

Победа была одержана в домашнем матче с «Тоттенхэмом», что стало отличным результатом, но также были поражение в игре с «Шеффилд Юнайтед» и ничья с «Ньюкаслом».

В последних 29 выездных встречах во всех соревнованиях «волки» выиграли четыре раза. Однако в каждом из шести последних выездных матчей АПЛ они забивали хотя бы мяч.

У «Арсенала» отсутствует отстранённый полузащитник Фабиу Виейра. Травмированы Эмиль Смит-Роу и Томас Парти. «Волки» приедут в Лондон без травмированных Джо Ходжа и Педру Нету.

«Канониры» сейчас полны уверенности в своих силах, и этого должно быть более чем достаточно, чтобы победить «Вулверхэмптон».

Гости будут надеяться, что больше не будет неудачных судейских решений, и им вполне по силам забить в этой игре. Однако «Арсенал» — серьёзный претендент на титул в этом сезоне, и он должен одержать победу. Мы же предлагаем поставить на обе забьют и победу «канониров». Встреча обещает получиться обоюдоострой. П1+ОЗ принимают за 3.10.

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.10.