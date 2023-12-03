«Аль-Хиляль» — «Нассаджи». Экс-игрок «Зенита» и сербы послужат примером!

Тренер может провести ротацию, но молодым резервистам есть на кого равняться. Малком, Милинкович-Савич и Митрович безупречны!

4 декабря состоится матч 6-го тура Лига чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Нассаджи». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лидеров» можно с коэффициентом 1.05. Успех гостей оценивается в 30.0. На ничью дают коэффициент 15.0.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Нассаджи» 4 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Аль-Хиляль» — «Нассаджи» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90. Поставить на «обе забьют» предлагают за 3.05.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Нассаджи» (04.12.2023)

Игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Нассаджи» начнётся 4 декабря. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. «Лидеры» гарантировали выход в плей-офф, поэтому сыграют без давления за результат.

«Аль-Хиляль» в минувшем туре Лиги чемпионов АФК обыграл на выезде «Навбахор» (2:0). Главный тренер Жорже Жезуш оставил в запасе Малкома и Александра Митровича, предоставив ведущим форвардам отдых. Даже без своих звёзд «лидеры» начали игру уверенно и заработали пенальти. Вот только Салем Аль-Давсари попытку не реализовал.

Во втором тайме пришлось выходить на замену Малкому и показывать, как надо забивать. Бывший футболист «Зенита» добил мяч в ворота соперника после очередной промашки Салема Аль-Давсари с 11-метровой отметки. Исправился саудовец на 85-й минуте, увеличив отрыв.

Таким образом, «лидеры» набрали 13 очков в пяти турах Лиги чемпионов и гарантировали выход в плей-офф. Они одержали четыре победы и одну встречу завершили вничью. Лучший бомбардир команды Александр Митрович записал в актив пять голов и результативную передачу.

Отлично идут дела у подопечных Жорже Жезуша! Они выиграли 14 последних матчей с учётом всех соревнований. В минувшем матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» дома разгромил «Аль-Наср» со счётом 3:0. Криштиану Роналду ничем не ответил на дубль Александра Митровича.

Главный тренер «Аль-Насра» высказался об этом поражении. Он раскритиковал некоторые решения арбитра. По мнению наставника, спорный момент с отменённым голом Криштиану Роналду из-за офсайда оказал влияние на исход встречи.

В турнирной таблице Про-Лиги подопечные Жорже Жезуша занимают первое место. В 15 матчах они одержали 13 побед и две встречи завершили вничью. Отрыв от ближайшего преследователя составляет семь очков.

«Нассаджи» в минувшем туре Лиги чемпионов АФК дома обыграл «Мумбаи Сити» (2:0). Он сразу захватил инициативу и заставил соперника обороняться. Уже в первом тайме клуб из Ирана забил два гола. Отметим, что «Нассаджи» с 69-й минуты играл в меньшинстве, но удержал преимущество.

В целом иранцы плохо проявили себя на групповом этапе Лиги чемпионов АФК. Они дважды обыграли «Мумбаи Сити» с одинаковым счётом 2:0, а уступили «Аль-Хилялю» (0:3) и «Навбахору» (1:2 и 1:3). По уровню индивидуального мастерства футболисты «Нассаджи» заметно отстают от «Аль-Хиляля».

Турнирная ситуация позволяет главному тренеру Жорже Жезушу провести ротацию состава. Наверняка он предоставит отдых Малкому, Митровичу и Милинковичу-Савичу, но, возможно, воспользуется их помощью уже со скамейки запасных. «Нассаджи» выиграл только один из последних девяти матчей с учётом всех соревнований — очень слабый соперник. Рассмотрим ставку на то, что «Аль-Хиляль» победит и тотал будет больше 3.5 мяча, за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Нассаджи» 4 декабря 2023 года

Домашний матч с «Нассаджи» — отличная возможность для португальского специалиста проверить ближайший резерв. У футболистов запаса «лидеров» будет высокая мотивация. Отметим, что подопечные Жорже Жезуша выиграли дома семь последних встреч. Поэтому предлагаем поставить на победу «Аль-Хиляля» и тотал больше 3.5 мяча за 1.88.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» и тотал больше 3.5 мяча за 1.88.