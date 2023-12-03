АЕЛ — «Арис». Александр Кокорин прибавит в лимасольском дерби

Шпилевский уверен, что россиянин скоро будет в потрясающей форме. Он на правильном пути, и этот матч станет доказательством тому.

4 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Кипра АЕЛ — «Арис». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «лёгкой бригады» можно с коэффициентом 1.63. Шансы «львов» оценили в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АЕЛ — «Арис» 4 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч АЕЛ — «Арис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьёт «лёгкая бригада», сыграет коэффициент 1.12. Гол «львов» доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Кипра АЕЛ — «Арис» (04.12.2023)

Чемпионат Кипра в самом разгаре, поэтому болельщикам некогда скучать. 4 декабря АЕЛ на стадионе «Цирион Атлетик Центр» будет играть с «Арисом». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

АЕЛ находится на 10-м месте в турнирной таблице, имея в активе всего 13 очков. Добыть их клубу удалось благодаря четырём победам и одной ничьей. Обыграли «львы» «Доксу» (1:0), «АЕЗ Закакиу» (4:3), «Отеллос» (2:1) и «Кармиотиссу» (2:1). Вничью они сыграли с «Омонией» со счётом 0:0.

Примечательно, что среди обыгранных команд только те, что находятся ещё ниже в турнирной таблице, чем сам АЕЛ. Таким образом, никого выше 10-й строчки он не побеждал в этом сезоне. Три из четырёх побед «львы» одержали на домашнем стадионе и здесь же завершили игру вничью.

В двух последних встречах АЕЛ играл с клубами из верхней части таблицы. В обоих матчах он проиграл – сначала АПОЭЛу со счётом 0:1, а затем с разгромом АЕКу – 0:3. Таким образом, «львы» не могут забить даже одного гола на протяжении этого отрезка. Пока непонятно, за счёт чего «живучие» могут прибавить.

«Арис» же проводит второй подряд великолепный сезон. После победы в минувшем розыгрыше клуб не сбавил оборотов и пытается доказать, что это не было удачей. Он занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Ровно столько же у лидирующей «Омонии», а также у АПОЭЛа и «Пафоса». Борьба в верхушке идёт очень плотная.

Всего «лёгкая бригада» одержала победы в 8 из 12 матчей, а два из них завершила вничью. У подопечных Алексея Шпилевского недавно была серия из четырёх побед в чемпионате Кипра, во время которой они обыграли «Анортосис» (3:2), «Этникос» (2:0), «Отеллос» (1:0) и «Неа Саламину» (1:0). Однако она прервалась из-за поражения в игре с «Кармиотиссой» — 1:4.

Проиграл «Арис» по большей части из-за удаления. На 78-й минуте красную карточку получил защитник Стив Яго, но, несмотря на это, клуб сравнял цифры на табло – 1:1. Однако после этого доминировал соперник и забил ещё три гола после 87-й минуты.

Реабилитироваться удалось в матче последнего тура чемпионата Кипра с одним из лидеров – АПОЭЛом. Подопечные Шпилевского выиграли встречу со счётом 1:0. Правда, благодаря пенальти, который был реализован на 80-й минуте. Не выручает пока Кокорин. Россиянин провёл шесть встреч в текущем розыгрыше первенства, но не отметился ни одним результативным действием.

Зато во встречах Лиги Европы он забил два мяча и отдал одну результативную передачу. «Арис» постоянно отвлекается на еврокубки. Завершив вничью матч 5-го тура с «Рейнджерс» со счётом 1:1, «лёгкая бригада» лишилась шансов на выход в плей-офф ЛЕ. Теперь ей необходимо в заключительной игре побеждать «Спарту» из Праги, чтобы хотя бы получить путёвку в Лигу конференций.

Тренер «Ариса» Алексей Шпилевский недавно высказался про Кокорина. По его словам, пока рано говорить, что Александр набрал форму в полной мере. Как утверждает наставник, он однозначно выглядит лучше, чем во время игры с АПОЭЛом. Он также отметил его классную результативную передачу в матче последнего тура Лиги Европы.

Ни одно из последних 10 лимасольских дерби не завершалось тоталом больше 3.5 мяча. Эта игра не станет исключением. Однако выбор в пользу «Ариса» очевиден. Команда набрала неплохой ход. Да, иногда случаются ошибки, но у Шпилевского всё под контролем. Плюс постепенно набирает оптимальную форму Кокорин, возможно, уже в этой встрече удастся увидеть его первый гол в этом сезоне в чемпионате Кипра. Наша ставка на победу «Ариса» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.65.

Прогноз и ставки на матч АЕЛ — «Арис» 4 декабря 2023 года

АЕЛ в этом сезоне выглядит очень плохо. Команда не побеждала никого выше 10-й строчки, и пока неясно, как будет исправлять эту ситуацию руководство. «Арис», в свою очередь, выглядит отлично. «Лёгкая бригада» стабильно набирает очки. Недавно она обыграла АПОЭЛ со счётом 1:0. Плюс Шпилевский рассчитывает, что Кокорин почти восстановил былые кондиции, а значит, окажется полезен. Правда, в последних 10 очных встречах ни разу не было забито больше 3.5 мяча. Поэтому предлагаем ставку на победу борющегося за чемпионство «Ариса» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.65.

Ставка: победа «Ариса» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.65.