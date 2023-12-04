«Автомобилист» — СКА. Роман Ротенберг преодолел невзгоды

Победная серия петербуржцев насчитывает уже 11 матчей, но это не предел.

5 декабря состоится матч КХЛ «Автомобилист» — СКА. Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.19. Шансы екатеринбуржцев оценили в 2.75. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — СКА 5 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Автомобилист» — СКА получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.21. Ставки на победу екатеринбуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.09. Поставить на то, что выиграют матч петербуржцы, можно за коэффициент 1.74.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — СКА (05.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В разгаре регулярный сезон КХЛ. 5 декабря «Автомобилист» сыграет со СКА на стадионе «Уралец». Арбитр введёт шайбу в игру в 17:00 мск. Последнюю очную встречу в Екатеринбурге выиграли подопечные Романа Ротенберга (5:2), будет ли реванш?

«Автомобилист» в минувшем матче уступил на выезде «Куньлуню» (2:5). «Драконы» в первом периоде владели инициативой, много атаковали и закономерно забросили две шайбы. Затем екатеринбуржцы выравняли игру и в заключительной 20-минутке почти настигли соперника. Но потеря концентрации перечеркнула все усилия клуба.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, что команда много ошибалась. По его словам, соперник был быстрее в ключевых эпизодах. Главный тренер пообещал исправить ситуацию. Скорее всего, он постарается дополнительно мотивировать хоккеистов в ближайшем домашнем матче.

«Автомобилист» после 39 матчей находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 42 очка. Клуб выиграл 19 встреч. Стоит отметить, что на домашней арене подопечные Николая Заварухина провели 19 игр, в которых одержали 12 побед.

В последних пяти встречах хоккеисты «Автомобилиста» выступили плохо. Они победили только «Ладу» (3:2 ОТ), а уступили минскому «Динамо» (1:4), «Спартаку» (1:4), «Ак Барсу» (2:3) и «Куньлуню» (2:5). Таким образом, четыре из этих матчей завершились тоталом меньше 5.5 шайбы.

Лучший бомбардир екатеринбуржцев в текущем сезоне — это Стефан Да Коста. Он записал в актив 26 очков. Нападающий забросил девять шайб и сделал 17 результативных передач.

СКА преобразился. После небольшого кризиса подопечные Романа Ротенберга набрали отличную форму и выиграли 11 матчей подряд. Тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга сумел исправить ошибки и мотивировать хоккеистов. Но полную мощность заработало позиционное нападение, и надёжнее стала действовать оборона.

СКА в минувшем матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл по буллитам на выезде у «Металлурга» (3:2 Б). Шайбы за петербуржцев забросили Сергей Толчинский и Захар Бардаков. Встреча прошла в равной борьбе. Хоккеисты действовали осторожно, выжидая ошибку соперника. Закономерно, что основное время закончилось вничью.

Стоит отметить, что подопечные Романа Ротенберга хорошо выступают в последнее время на выезде. Они одержали четыре победы в пяти гостевых встречах. Петербуржцы обыграли «Ак Барс» (4:2), «Северсталь» (5:2), «Локомотив» (2:1) и «Металлург» (3:2 Б), а уступили «Спартаку» (2:3). Четыре из этих матчей завершились тоталом меньше 6.5 шайбы.

Команда из Санкт-Петербурга находится в отличном игровом тонусе. 11 побед подряд — признак высокого уровня. Роман Ротенберг исправил ошибки в защите и наладил позиционное нападение. В свою очередь, «Автомобилист» плохо выступает и проиграл три последних матча. Рассмотрим ставку на победу СКА и тотал меньше 6.5 шайбы за коэффициент 2.95.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — СКА 5 декабря 2023 года

Резко снизилась скорость у хоккеистов «Автомобилиста», но появилось много потерь шайбы. Клуб из Санкт-Петербурга вышел на пик формы. Подопечные Романа Ротенберга умело реализуют опасные моменты, разыгрывают большинство и чётко действуют в обороне. Лидеры петербуржцев находятся на подъёме и могут в одиночку решить судьбу встречи. Отметим лучшего бомбардира Владимира Алистрова, который набрал уже 30 очков и обновил личный рекорд результативности. Рекомендуем ставку на победу СКА и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.95.

Ставка: победа СКА и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.95.