«Колорадо» — «Анахайм». От Ничушкина ждут большего

«Лавины» уступили в трёх последних матчах. Нужно доказать свою истинную силу и взять реванш у «Дакс».

6 декабря состоится матч НХЛ «Колорадо» — «Анахайм». Начало – в 5:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами хозяев. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.61. Шансы «Дакс» оценили в 4.25. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Анахайм» 6 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Колорадо» — «Анахайм» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ставки на победу «Эвеланш» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.38. Если выиграют «Дакс», сыграет коэффициент 3.08.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс» (06.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 декабря 2023, среда. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 6 декабря «Колорадо» сыграет с «Анахаймом» на «Болл-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 5:00 мск. «Эвеланш» проиграли на выезде последнюю очную встречу «Дакс» по буллитам (3:4 Б), случится ли реванш?

В последнем матче «лавины» уступили на выезде «Лос-Анджелесу» со счётом 1:4. Игра началась для «Колорадо» отлично — в середине первого периода Джош Мэнсон открыл счёт, но в дальнейшем забивали только «короли». Во втором периоде они перехватили инициативу, полностью доминировали на площадке и забросили четыре шайбы подряд.

В ходе последней игры с «Анахаймом» получил повреждение защитник Кейл Макар. Его активных действий в атаке явно не хватало во встрече с «Кингз». За 23 матча в текущем сезоне Макар набрал 34 очка — забросил семь шайб и отдал 27 результативных передач. Кейл показал пятый результат среди защитников в истории НХЛ по количеству очков за первые 22 матча сезона.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин слабо провёл встречу с «Лос-Анджелесом» и результативными действиями не отметился. Тем не менее у россиянина хорошая статистика — в этом сезоне за 21 игру он забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.

Не получил должной поддержки от партнёров во встрече с «Кингз» голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев. Вратарь отразил 34 броска из 38, но в обороне «лавин» часто возникали провалы, которые приводили к опасным моментам. Россиянин в этом сезоне является первым номером клуба. Он провёл 20 встреч и записал в актив один «сухой» матч.

Тем временем в последних пяти встречах «Колорадо» одержал две победы. Команда обыграла «Калгари» (3:1), «Тампа-Бэй» (4:1), а уступила «Аризоне» (3:4 ОТ), «Анахайму» (3:4 Б) и «Лос-Анджелесу» (1:4). «Эвеланш» в текущем сезоне набрали 32 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

«Анахайм» в этом сезоне выступает крайне слабо. В последней встрече клуб обыграл «Колорадо» (4:3 Б) и прервал серию поражений из восьми матчей. Стоит отметить плохую игру подопечных Грега Кронина в защите — в каждой из семи последних встреч они пропускали минимум три шайбы.

«Анахайм» находится на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 24 матчах 20 очков. Он одержал 10 побед. Плохо работает атака — 67 заброшенных шайб. Хуже результат на Западе только у «Сан-Хосе» (47) и «Чикаго» (56).

20-летний российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей в последней встрече с «Колорадо». Новичок быстро адаптировался в НХЛ и в 24 матчах текущего сезона записал в актив 13 очков.

У «Эвеланш» есть отличный шанс взять реванш у «Дакс» за поражение в минувшем очном матче (3:4 Б). С обороной дела у «Анахайма» обстоят плохо — команда много пропускает в последних встречах, а «лавины» дома выиграли 8 из 10 матчей. Поставим на победу «Колорадо» с форой (-2.5) за коэффициент 2.45.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Анахайм» 6 декабря 2023 года

«Анахайм» находится в системном кризисе и последняя победа в очной встрече с «лавинами» не должна вводить в заблуждение. Очень много ошибок у «Дакс», особенно в обороне, а тренерский штаб не может решить эту проблему. Напомним, 16 ноября «утки» уступили со счётом 2:8 на стадионе «Болл-Арена». В свою очередь, «Эвеланш» в этом сезоне отлично выступают дома и выиграли 8 из 10 встреч. Поставим на то, что «Колорадо» победит с форой (-2.5), за коэффициент 2.45.

Ставка: победа «Колорадо» с форой (-2.5) за 2.45.