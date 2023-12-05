«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Атака Юргена Клоппа затихнет

«Красные» на выезде очень мало забивают. Аутсайдер спасётся от разгрома.

6 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «клинков» оценивается в 12.0. На ничью дают коэффициент 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 6 декабря 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен за 1.01. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» (06.12.2023)

Игра 15-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт 6 декабря на стадионе «Брэммел Лэйн». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск. Руководство «клинков» планирует уволить главного тренера Пола Хекингботтома и пригласить Криса Уайлдера, чтобы спасти команду от вылета.

«Шеффилд Юнайтед» в минувшем матче уступил на выезде «Бёрнли» (0:5). Начало встречи сразу пошло по негативному сценарию для подопечных Пола Хекингботтома. Нападающий «бордовых» Джей Родригес открыл счёт на 15-й секунде встречи. Попытки перехватить инициативу у «клинков» провалились.

«Шеффилд Юнайтед» находится на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков. Клуб выиграл всего одну встречу и две завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «клинки» провели семь игр, в которых одержали одну победу и один матч закончили вничью.

В последних пяти встречах АПЛ подопечные Пола Хекингботтома выступают слабо. Они победили «Вулверхэмптон» (2:1), а с «Брайтоном» (1:1) сыграли вничью. Уступили «клинки» «Арсеналу» (0:5), «Борнмуту» (1:3) и «Бёрнли» (0:5). Таким образом, четыре из этих матчей завершились тоталом больше 2.5 мяча.

«Ливерпуль» в минувшем туре чемпионата Англии дома обыграл «Фулхэм» (4:3). События на поле развивались по непредсказуемому сценарию и держали в напряжении болельщиков. «Красные» уступали со счётом 2:3 незадолго до сигнала арбитра о завершении матча, но затем забили за минуту два мяча и выиграли встречу.

На послематчевой пресс-конференции Юрген Клопп рассказал, что испытывает исключительные ощущения. Тренер уверен — эту игру вряд ли можно забыть. Команда получила огромный опыт, но не обошлось без доли везения.

Таким образом, «красные» продлили беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей. Во время неё «красные» победили «Эвертон» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0), «Брентфорд» (3:0), «Фулхэм» (4:3), а с «Брайтоном» (2:2), «Лутон Таун» (1:1) и «Манчестер Сити» (1:1) сыграли вничью.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. Клуб выиграл девять встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «красные» провели семь матчей, в которых одержали всего две победы, при четырёх ничейных результатах.

Подопечные Юргена Клоппа в гостях испытывают проблемы с созданием и реализацией опасных моментов. За семь матчей в АПЛ этого сезона «красные» забили всего 11 голов. Пока тренерский штаб «Ливерпуля» не может решить проблему.

Это удивительно, ведь в составе мерсисайдцев выступают яркие нападающие, такие как Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо. Отметим, что египтянин является лучшим бомбардиром клуба. Он забил в текущем розыгрыше АПЛ 10 мячей и отдал шесть результативных передач.

Феерическая победа «красных» в игре с «Фулхэмом» в минувшем туре АПЛ затмила проблемы команды. Юрген Клопп вряд ли остался доволен действиями клуба в обороне. На выезде у мерсисайдцев большие проблемы с созданием и реализацией голевых моментов. Рассмотрим ставку на индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 2.5 мяча за 2.15.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 6 декабря 2023 года

«Шеффилд Юнайтед» находится в опасной зоне вылета из АПЛ. Решение по замене тренера давно напрашивается, поскольку команда выглядит разобранной. Слабая дисциплина приводит к грубым ошибкам в обороне. В свою очередь, «Ливерпуль» плохо играет в атаке на выезде в этом розыгрыше чемпионата Англии — за семь встреч всего 11 забитых мячей. Весьма вероятно, что «клинки» дома проявят характер и не пропустят больше двух мячей. Рекомендуем рассмотреть ставку, что подопечные Юргена Клоппа забьют не больше двух мячей, за 2.15.

Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 2.5 мяча за 2.15.