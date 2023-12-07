«Локомотив» — «Урал». Глушенкову нечем порадовать Гончаренко

8 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Урал». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.75. Успех екатеринбуржцев оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» 8 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» (08.12.2023)

Несмотря на снег и холод, Российская Премьер-Лига продолжает радовать болельщиков. Впрочем, командам осталось провести один тур, после чего наступит зимний перерыв. 8 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» примет «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В последних девяти встречах в РПЛ железнодорожники потерпели всего одно поражение и четыре раза сыграли вничью. Победили они «Пари НН» (1:0), дважды «Зенит» (2:1 и 3:1), а также «Ахмат» (2:1). Клуб расположился на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от занимающего третью строчку «Динамо» составляет три очка.

Наиболее интересна последняя игра с действующим чемпионом РПЛ. Подходили к ней железнодорожники не с лучшим настроем. Дело в том, что получили дисквалификации Михаил Галактионов, его помощник Заур Хапов и Дмитрий Баринов.

Несмотря на отсутствие главного тренера и капитана команды, красно-зелёные очень классно сыграли вторым номером и заслуженно взяли три очка. Отдельного внимания заслуживает креативность Максима Глушенкова и Антона Миранчука. Нападающий сначал забил, подав угловой, а затем переправил мяч головой в дальний угол после оригинально передачи полузащитника.

Что касается первого забитого мяча, то Максим признался, что не целенаправленно бил по воротам, а просто подавал, но вот второй гол полузащитник и форвард соорудили, договорившись заранее. Примечательно, что Глушенков во второй раз в этом сезоне был признан лучшим игроком матча с «Зенитом».

Для Максима встреча с петербуржцами стала четвёртой кряду во всех турнирах с результативным действиями. Всего в этом сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. В отличие от другого нападающего «Локо» — Артёма Дзюбы, Глушенков пребывает в шикарной форме.

Впрочем, во встрече с «Зенитом» Дзюба выступил неплохо. В концовке он отметился результативной передачей, которую превратил в гол Наир Тикнизян. После игры с петербуржцами Артём выложил ролик с нарезкой лучших моментов, с призывом ни перед кем не вставать на колени.

У «Урала» дела обстоят гораздо хуже, чем у железнодорожников. В последних 12 матчах в чемпионате России он победил только «Краснодар» (3:1). Вничью «шмели» сыграли с «Факелом» (0:0), «Ростовом» (2:2) и как раз с «Локомотивом» (2:2).

На выезде екатеринбуржцы не без удачи зацепились за очки в игре только с ростовчанами. На 79-й минуте при счёте 2:2 получил красную карточку полузащитник Андрей Егорычев. Оранжево-чёрным очень повезло, что соперник не воспользовался численным преимуществом.

Из-за поражений в других встречах «Урал» спустился на 12-ю строчку в турнирной таблице. После матча последнего тура, в котором он уступил «Пари НН» (0:1), Виктор Гончаренко заявил, что это уже не первый матч, в котором екатеринбуржцы были ближе к победе, но по итогу потеряли очки.

Екатеринбуржцы нанесли больше ударов в створ и обидно пропустили в самой концовке — на 90+1-й минуте. Однако если брать в целом, то качество футбола оранжево-чёрных оставляет желать лучшего. Особенно в текущих погодных условиях. Борьбы много, а вот игры — всего ничего.

Поэтому предлагаем сделать ставку на то, что «Локомотив» одержит победу в грядущем матче и тотал будет меньше 4.5 мяча, за коэффициент 2.10. В этом сезоне красно-зелёные потерпели только одно поражение на «РЖД Арене» — в матче с «Оренбургом». Причём «горожане» тогда пребывали на подъёме, и оба мяча они забили в самой концовке.

Слишком много голов не ждём. У екатеринбуржцев дела с результативностью обстоят очень плохо. В последних 12 матчах в РПЛ они забили только 10 мячей. У железнодорожников также время от времени возникают проблемы в атаке. Только в 4 из 17 встреч в первенстве они забили больше двух мячей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» 8 декабря 2023 года

Красно-зелёные подходят ко встрече в качестве явных фаворитов. У них намного лучше результаты, чем у «Урала». Во время зимнего перерыва екатеринбуржцы наверняка переживут немало перемен. В текущей форме они, на наш взгляд, не представляют серьёзной опасности для «Локомотива». В последнее время «шмели» зачастую демонстрируют невнятную игру и очень мало забивают. Особенно на выезде.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.10.