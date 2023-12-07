«Вашингтон» — «Даллас». Когда увидим прежнего Овечкина?

Думается, что не в этот раз. У «столичных» наблюдается жуткий спад.

8 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Даллас». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 1.87. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Даллас» 8 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Даллас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» (08.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

8 декабря состоится больше 10 встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Однако среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Даллас Старз». Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

После отличного отрезка сезона и возвращения в зону плей-офф казалось, что этот сезон для «Вашингтона» сложится лучше, чем предыдущий. Однако в последних шести играх он победил только «Лос-Анджелес» (2:1) и располагающийся в нижней части сводной таблицы НХЛ «Анахайм» (5:4).

При этом в обоих случаях главными героями стали голкиперы «столичных». Чарли Линдгрен совершил 38 сейвов во встрече с «Кингз», а Дарси Кемпер парировал 28 бросков в игре с «Дакс». Несмотря на старания голкиперов, в других встречах «Вашингтон» уступил «Эдмонтону» (0:5), «Сан-Хосе» (1:2), «Вегасу» (1:4) и «Аризоне» (0:6).

Мало того что «Кэпс» много пропустили, так они ещё и ничего не показали в атаке. У них регулярно возникали проблемы со входом в зону, да и в целом рисунок хоккея был ужасен. Не в последнюю очередь это связано с конфликтом, возникшим между Спенсером Карбери и Евгением Кузнецовым.

По ходу встречи с «Вегасом» тренер отправил Кузнецова в четвёртое звено и не выпускал в концовке. А игру с «Аризоной» нападающий вообще пропустил по решению тренера. К слову, поражение в игре с «Койотс» стало самым крупным для клуба за последние пять лет. Также матч запомнился тем, что стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина седьмым подряд без заброшенных шайб.

В этом сезоне форма 38-летнего нападающего оставляет желать лучшего. Впрочем, большинство считает, что Овечкин вскоре придёт в себя и так или иначе побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Скорее всего, так и будет. Отставание россиянина от канадца составляет 67 шайб.

У «Далласа» дела идут намного лучше, чем у «Вашингтона». Он располагается в верхней части сводной таблицы НХЛ. В 23 встречах подопечные Питера Дебура потерпели только семь поражений в основное время. За этот период времени они забросили 83 шайб, а пропустили 71.

Правда, начиная с середины ноября, «Старз» начало немного штормить. В последних девяти матчах они обыграли только «Рейнджерс» (6:3), «Виннипег» (2:0) и «Тампа-Бэй» (8:1). Также «Даллас» в овертайме уступил «Вегасу» (1:2 ОТ) и «Калгари» (3:4 ОТ). По итогам 60 минут он проиграл «Колорадо» (3:6), «Калгари» (4:7), «Тампа-Бэй» (0:4) и «Флориде» (4:5).

Результаты не из лучших. Но, с другой стороны, в соперниках у подопечных Дебура было много лидеров и набравших очень хороший ход команд. В отличие от «Вашингтона», «Даллас» за этот период времени ни разу не выглядел беспомощно. Он активно шёл вперёд, очень много бросал и часто забивал.

Если у лидеров «Кэпиталз» проглядывается спад, то ведущие хоккеисты «Старз» пребывают в отличной форме и регулярно радуют результативностью. Строго говоря, в полном порядке Джо Павелски и Джейсон Робертсон. Первый в этом сезоне забил 11 голов и отдал 13 результативных передач, а второй забросил восемь шайб и записал на свой счёт 14 ассистов.

Поставить на то, что «Даллас» в основное время обыграет «Вашингтон», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. После крупного поражения в игре с «Аризоной» Карбери и Овечкин наверняка проведут тщательную работу над ошибками и постараются их исправить. Однако даже на домашнем стадионе у «столичных» вряд ли получится отнять очки у «звёзд».

«Даллас» на удивление здорово выступает на выезде. В 8 из 12 матчей в гостях он выиграл в основное время. Также один раз уступил в овертайме и один раз проиграл в серии послематчевых буллитов. За этот отрезок времени подопечные Питера Дебура пропустили только 29 шайб, а забросили 38. Лучше них на выезде играют только «Лос-Анджелес» и «Рейнджерс».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Даллас» 8 декабря 2023 года

На последнем отрезке сезона у обеих команд наблюдаются проблемы, но у «Вашингтона» их гораздо больше. Команда демонстрирует ужасную игру. Она безыдейно смотрится в атаке и много пропускает. У «Далласа» такого нет. Он играет в красивый остроатакующий хоккей и много забивает даже в матчах с лидерами. История очных встреч и статистика выступлений «Старз» на выезде предвосхищают поражение «столичных».

Ставка: победа «Далласа» в основное время за 1.87.