Даниэль Дюбуа — Джаррелл Миллер. Динамит преследует Уайлдера! Очный бой неизбежен?

В Эль-Рияде (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене» пройдёт грандиозный турнир по боксу. В одном из его поединков Даниэль Дюбуа будет драться с Джарреллом Миллером.

Дата и время боя Даниэль Дюбуа — Джаррелл Миллер

Поединок Дюбуа — Миллер пройдёт 23 декабря и начнётся не ранее 18:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Даниэль Дюбуа — Джаррелл Миллер 23 декабря 2023 года

Эксперты отдают предпочтение Дюбуа и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.23. Шансы Миллера оценили в 4.17. Вероятность ничьей — 31.0. Аналитики считают, что бой затянется. Ставки на тотал больше 5.5 раунда принимают за 1.70, а на тотал меньше 5.5 раунда — за 2.03.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Даниэль Дюбуа — Джаррелл Миллер

Официальной трансляции поединка Уайлдер — Паркер на территории России не будет.

Почему Дюбуа фаворит?

Даниэль Дюбуа провёл свой последний бой 27 августа во Вроцлаве (Польша) с Александром Усиком, который защищал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. Всемирная боксёрская ассоциация назначила британца обязательным претендентом.

Поединок закончился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде, но всё внимание СМИ после боя было приковано к другому эпизоду. В пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу сильный удар, после которого Александр оказался в нокдауне. Рефери Луис Павон зафиксировал запрещённый удар в пах со стороны британца. Это решение судьи вызвало гнев Даниэля и всей публики.

Дюбуа продемонстрировал в бою с Усиком свои козыри: джеб и правый прямой. Британец высокого роста и обладает большим опытом, а также хорошей техникой. Динамит одержал 19 побед и потерпел всего лишь два поражения. На то, что он выиграет у Миллера, предлагают коэффициент 1.25.

Каковы шансы Миллера?

Эксперты сразу определились с фаворитом, отдав предпочтение Дюбуа. В свою очередь, Джарреллу Миллеру придётся доказать, что он достойный соперник. На его победу дают коэффициент 4.17. Напомним, американец последний поединок провёл 18 марта, в котором победил Лукаса Брауна техническим нокаутом. Довольно долгая пауза в выступлениях может помешать бойцу.

В мотивации Джаррелла Миллера сомнений практически нет. Влиятельный промоутер Эдди Хирн сообщил в интервью, что не исключает вариант с организацией боя американца с Энтони Джошуа, если тот победит Дюбуа. Этот поединок должен был состояться в 2019 году, но был отменён, поскольку Миллер провалил допинг-пробы. У него было выявлено несколько видов запрещённых веществ.

Миллер затаил обиду на Джошуа и при любой возможности старается побольнее задеть британца. Удобный случай представился на недавней пресс-конференции, приуроченной к анонсу боя с Дюбуа. Джаррелл обвинил Энтони в трусости. 35-летний американец обещал разобраться с Даниэлем, а затем побить Джошуа.

На что ставить?

Несмотря на рекорд Джаррелла Миллера — 26 побед и одна ничья, американец проигрывает Дюбуа в технике. Кроме того, у него слабая выносливость. Даниэль и сам не отличается отменной физической подготовкой, но за счёт мощных и точных ударов способен отправить соперника в нокаут. Весьма вероятно, что британец активно начнёт бой и постарается закончить поединок за два или три раунда.

Он намного младше, поэтому быстрее соперника, а это весомый аргумент в пользу досрочной победы Дюбуа. Нам представляется перспективной ставка на тотал меньше 5.5 раунда за коэффициент 2.03.

Ставка: тотал меньше 5.5 раунда за 2.03.