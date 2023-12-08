«Айнтрахт» — «Бавария». Гарри Кейн активизируется

9 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.35. Шансы франкфуртцев оценили в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Айнтрахт» — «Бавария» 9 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Айнтрахт» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бавария» (09.12.2023)

В чемпионате Германии пришло время для 14-го тура. В одном из матчей 9 декабря «Айнтрахт» будет принимать «Баварию» на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Франкфуртцы занимают седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 18 очков. После 13 матчей в текущем сезоне «орлы» одержали четыре победы и шесть встреч завершили вничью. От «Лейпцига», занимающего четвёртое место, клуб отделяет восемь очков. Шансы побороться за путёвку в Лигу чемпионов есть.

Текущий розыгрыш для «Айнтрахта» начался даже очень хорошо. Команда стабильно набирала очки, у неё были продолжительные беспроигрышные серии, но всё хорошее закончилось. «Орлы» не могут победить в пяти последних встречах. При этом ничья была только одна – в матче с «Вердером» (2:2). Проиграли франкфуртцы «Штутгарту» (1:2) и «Аугсбургу» (1:2) в Бундеслиге, «Саарбрюккену» (0:2) в Кубке Германии и ПАОКу (1:2) в Лиге конференций.

Пугает тот факт, что в каждой из этих встреч «Айнтрахт» пропускал ровно по два гола. Это говорит о том, что в защите имеются проблемы, которыми соперники разного уровня умело пользовались. «Бавария» всех их на голову сильнее, поэтому встреча с ней может запросто обернуться разгромом для команды из Франкфурта.

Мюнхенцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. После 12 матчей чемпионата страны они записали в актив 32 очка и ещё никому не проигрывали. При этом у «красных» всего два ничейных результата – в играх с «Байером» (2:2) и «Лейпцигом» (2:2). Если бы не сенсационное поражение в матче Кубка Германии с «Саарбрюккеном» (1:2), то подопечные Тухеля оставались бы непобеждённым во всех турнирах в этом сезоне.

В первенстве «Бавария» является самой результативной командой. Она забила 43 мяча, а пропустила всего девять – меньше всех. В атаке Томас Тухель всегда может рассчитывать на Гарри Кейна. Англичанин лидирует в гонке лучших бомбардиров Бундеслиги, забив 18 голов и отдав пять результативных передач. Таким образом, он принял участие почти в половине от общего количество забитых мячей мюнхенцев.

От лидирующего «Байера» подопечных Тухеля отделяет всего лишь три очка, но есть один матч в запасе. Мюнхенцы не проигрывают на протяжении пяти последних встреч во всех турнирах, на этом отрезке «красные» победили дортмундскую «Боруссию» (4:0), «Хайденхайм» (4:2) и «Кёльн» (1:0) в Бундеслиге, а также обыграли «Галатасарай» (2:1) и сыграли вничью с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге чемпионов.

«Бавария» должна была провести встречу с «Унионом» 2 декабря, но её отменили из-за сильного снегопада. Таким образом, мюнхенцы отдохнули гораздо больше, чем «Айнтрахт». Это будет первая игра для «красных» в декабре. Гарри Кейн наверняка соскучился по футболу. Ещё бы, ведь лучший бомбардир Бундеслиги не забивал больше недели. Он не любит такие долгие перерывы.

Гарри Кейн забивал больше 1.5 мяча в 5 из 12 встреч в чемпионате Германии. После перерыва он будет полон энергии и мотивирован вернуть мюнхенцев на первое место. Мы считаем, что в игре со слабо обороняющимся «Айнтрахтом» у англичанина будет много попыток забить и минимум двумя он воспользуется в полной мере. Ставки на индивидуальный тотал Кейна больше 1.5 мяча принимают за 3.60.

Прогноз и ставки на матч «Айнтрахт» — «Бавария» 9 декабря 2023 года

«Айнтрахт» не может выиграть в пяти последних встречах во всех турнирах, в каждой из них пропуская ровно по два мяча. В защите есть брешь, и ей пользуются соперники, у которых уровень даже ниже, чем у «орлов». «Бавария» обладает невероятной атакой. После перерыва и отдыха она может даже разгромить соперника, испытывающего проблемы. Гарри Кейн явно соскучился по голам. На счету англичанина 18 забитых мячей в Бундеслиге. Он продолжит поддерживать темп и оформит дубль.

Ставка: Гарри Кейн забьёт больше 1.5 мяча за 3.60.