«Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Альгуасиль отреагирует на плохую игру Захаряна

Даже болельщики бело-голубых видят, как неудобно россиянину выступать на фланге. Может быть, тренер внесёт изменения?

9 декабря состоится матч 16-го тура Примеры «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.12. Успех «жёлтой субмарины» оценивается в 3.42. На ничью дают коэффициент 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Примеры «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» 9 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» (09.12.2023)

Игра 16-го тура Примеры «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» начнётся 9 декабря на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

«Жёлтая субмарина» в минувшем матче Примеры сыграла вничью на выезде с «Севильей» (1:1). Встреча прошла в равной борьбе, несмотря на небольшое превосходство «Севильи» в индивидуальном мастерстве. Счёт открыл на 75-й минуте Кике Хесус Салас. Подопечные Марселино бросились в атаку и довольно быстро смогли отыграться. Забитым мячом отметился Хосе Луис Моралес.

Перед окончанием матча «Вильярреал» снова забил. После подсказки видеоассистента рефери отменил гол Бена Бреретона. Тем не менее главный тренер «жёлтой субмарины» Марселино на послематчевой пресс-конференции заявил, что доволен игрой команды, но его подопечные заслужили победу.

«Вильярреал» находится на 12-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 16 очков. Клуб выиграл четыре встречи и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «жёлтая субмарина» провела восемь игр, в которых одержала две победы.

В последних пяти встречах Примеры подопечные Марселино выступают нестабильно. Они победили «Гранаду» (3:2), «Осасуну» (3:1), сыграли вничью с «Севильей» (1:1), а уступили «Атлетику» (2:3) и мадридскому «Атлетико» (1:3). Таким образом, в каждом из этих матчей «жёлтая субмарина» забивала минимум один гол.

6 декабря «Реал Сосьедад» обыграл во встрече Кубка Испании «Андрайч» со счётом 1:0. Главный тренер Иманол Альгуасиль провёл ротацию состава и выпустил в основе Арсена Захаряна. Россиянин отыграл весь матч, но результативными действиями отметиться не сумел. Кроме того, полузащитник бело-голубых получил изрядную долю критики со стороны болельщиков.

Они явно ждут более сильную игру от Захаряна. Некоторые зрители отметили, что главный тренер продолжает искать для Арсена оптимальное место на поле. Во встрече с «Андрайчем» россиянин выполнял функции вингера, но разочаровал. Возможно, Иманол Альгуасиль предоставит хавбеку привычную позицию в центральной зоне в матче с «Вильярреалом».

«Реал Сосьедад» в минувшем туре Примеры на выезде сыграл вничью с «Осасуной» (1:1). Мой Гомес в начале встречи открыл счёт и заставил бело-голубых перейти на атакующую модель. Отыграться удалось незадолго до перерыва. Автором забитого мяча стал Умар Садик. Захарян появился на поле на 16-й минуте, но отметиться результативными действиями не сумел.

Подопечные Иманола Альгуасиля хорошо выступили в последних пяти выездных встречах Примеры. Они победили «Валенсию» (1:0), «Альмерию» (3:1), сыграли вничью с «Райо Вальекано» (2:2) и «Осасуной» (1:1), а уступили «Атлетико» (1:2). Отметим, что в каждом из этих матчей бело-голубые забили минимум один мяч.

У «Вильярреала» нет стабильности в игре, что легко объясняется частой сменой тренера. Марселино — уже третий специалист, который работает с командой в этом сезоне. Бело-голубые хорошо проводят последние встречи, демонстрируя футбол высокого уровня. Рассмотрим ставку на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет и обе забьют, за коэффициент 2.27.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» 9 декабря 2023 года

«Вильярреал» под руководством Марселино прогрессирует. Команда стала эффективнее играть в атаке, создавать опасные моменты и забила в каждом из пяти последних матчей. Нет проблем с позиционным нападением и у бело-голубых. Кроме того, подопечные Иманола Альгуасиля превосходят соперника в уровне индивидуального мастерства и не уступили в трёх последних гостевых встречах. Вот и поставим, что «Реал Сосьедад» не проиграет и обе забьют, за 2.27.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и обе забьют за 2.27.