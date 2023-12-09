«Вашингтон» — «Рейнджерс». Панарин — фаворит русской битвы с Овечкиным?

Последние 10 лет матчи между двумя этими соотечественниками становятся всё более принципиальными. Артемий в лучшей форме, чем Александр.

10 декабря состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами гостей. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Шансы «Кэпиталз» оценили в 3.15. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 10 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Рейнджерс» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу «Рейнджерс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.79. Если выиграют в матче «Кэпиталз», сыграет коэффициент 2.39.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (10.12.2023)

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 10 декабря «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск. «Синерубашечники» победили в последней очной встрече со счётом 5:2. Состоится ли реванш?

Недавно «столичные» уступили дома «Далласу» (4:5 Б). Результат их явно разочаровал. Дважды по ходу встречи хоккеисты «Кэпиталз» вели в счёте, но позволили сопернику отыграться. Кузнецов забросил шайбу, а Овечкин сделал результативную передачу, благодаря которой достиг отметки в 1500 очков в НХЛ. Для этого россиянину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов и сделал 673 результативные передачи.

Тем не менее капитан «столичных» был недоволен своей игрой во встрече с «Далласом», ведь он не смог забить гол в восьмом матче подряд в текущем розыгрыше НХЛ. Это произошло в пятый раз в карьере россиянина. Кроме того, Александр не реализовал послематчевый буллит.

Тем временем в последних пяти матчах «Кэпиталз» одержали две победы. Команда обыграла «Лос-Анджелес» (2:1) и «Анахайм» (5:4), а уступила «Вегасу» (1:4), «Аризоне» (0:6), и «Далласу» (4:5 Б). Три из этих встреч завершились тоталом больше 5.5 шайбы.

«Вашингтон» в текущем сезоне набрал 27 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команды идут плотной группой — дистанция между пятым и 10-м местом составляет всего три очка.

«Рейнджерс» в последних пяти встречах выступают нестабильно. Они победили «Детройт» (3:2), «Нэшвилл» (4:3) и «Сан-Хосе» (6:5), а уступили «Баффало» (1:5) и «Оттаве» (2:6). Отметим высокую результативность — четыре из этих игр завершились тоталом больше 5.5 шайбы.

Артемий Панарин в текущем сезоне провёл за «синерубашечников» 24 матча. 32-летний нападающий забросил 16 шайб и сделал 21 результативную передачу. Россиянин располагается на третьем месте в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона, отставая от Никиты Кучерова на семь очков.

Форвард «Рейнджерс» отлично провёл встречу с «Сан-Хосе». Артемий оформил хет-трик и сделал ассист. Его напарник по звену Винсент Трочек уверен, что Панарин — хоккеист мирового класса, а во встрече с «Шаркс» он вывел свою игру на ещё один уровень выше.

«Рейнджерс» находятся на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 24 матчах 37 очков. За это время «синерубашечники» потерпели только шесть поражений, пропустили всего 66 шайб, а забросили — 82.

«Синерубашечники» — сложный и сильный соперник, умеющий не только атаковать, но и надёжно обороняться. Из 14 выездных встреч текущего сезона они выиграли 10. Поставим на то, что «Рейнджерс» не проиграют и тотал больше 5.5 шайбы, за коэффициент 2.28.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 10 декабря 2023 года

Кризис в «Вашингтоне» носит явно системный характер, что приводит к внутренним конфликтам. Например, Евгений Кузнецов пропустил один матч по решению тренера Спенсера Карбери. Во встрече с «Далласом» «столичные» дважды вели в счёте, но не удержали преимущество, поскольку оборона допускает грубые ошибки. В игре с лидером Восточной конференции потеря концентрации может дорого обойтись «столичным». Артемий Панарин в отличной форме и вполне способен найти слабое звено в защите «Кэпс» Поставим, что «Рейнджерс» не проиграют и тотал будет больше 5.5 шайбы, за коэффициент 2.28.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют и тотал больше 5.5 шайбы за 2.28.