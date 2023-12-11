«Унион» — «Реал». Анчелотти облегчит задачу берлинцам

«Сливочные» вышли в плей-офф и гарантировали себе первое место в группе. Игра 6-го тура не имеет для них турнирного значения.

12 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Унион» — «Реал». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.83. Шансы берлинцев оценили в 3.98. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Унион» — «Реал» 12 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Унион» — «Реал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Унион» — «Реал» (12.12.2023)

Игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Унион» — «Реал» пройдёт 12 декабря на стадионе «Олимпиаштадион». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. В очной встрече первого круга «сливочные» с большим трудом обыграли «железных» со счётом 1:0. Состоится ли реванш?

Ненад Бьелица назначен главным тренером клуба из Берлина в ноябре 2023 года. Прежний наставник «железных» Урс Фишер был отправлен отставку за плохие результаты в текущем сезоне. Хорватский специалист предпочитает активный и доминирующий футбол с интенсивным прессингом соперника.

В минувшей встрече Бундеслиги берлинцы обыграли дома «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счётом 3:1 и покинули зону вылета. С первых минут встречи инициативой владели футболисты «Униона», вынудив соперника защищаться большими силами. Забитыми мячами отметились Кевин Фолланд, Бенедикт Холлербах и Миккель Кауфманн.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал провёл матч в запасе. Пока новый главный тренер не видит в составе место для чеха. Также не вышел на поле защитник Леонардо Бонуччи. Итальянский ветеран играет мало, поскольку его беспокоят травмы. Всего в этом сезоне он провёл за «Унион» девять встреч с учётом всех соревнований и забил один мяч.

После пяти туров Лиги чемпионов «Унион» занимает последнее место в группе. Он проиграл «Реалу» (0:1), «Браге» (2:3), «Наполи» (0:1), а выездные матчи с неаполитанцами (1:1) и «оружейниками» (1:1) завершил вничью.

В последних встречах в Бундеслиге «Унион» выступает неплохо. Он победил мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:1), игру с «Аугсбургом» завершил вничью (1:1), а «Байеру» уступил (0:4).

После пяти матчей «Реал» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов и находится на первом месте. Он выиграл все встречи. Победил «Унион» (1:0), «Наполи» (3:2 и 4:2), а также «Брагу» (2:1 и 3:0).

«Сливочные» умеют хорошо играть в позиционном нападении и забили 13 мячей в пяти играх группового этапа турнира. Лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги чемпионов — Джуд Беллингем. Англичанин забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

В этом розыгрыше чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти занимают место в верхней части турнирной таблицы. Они ведут борьбу за чемпионство.

У «Реала» большое количество травмированных футболистов. Вне игры Винисиус Жуниор, Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга. Поскольку задача с выходом в плей-офф Лиги чемпионов решена, тренерский штаб «сливочных» может прибегнуть к ротации состава, чтобы сберечь силы лидерам. Это облегчит задачу «железным».

Футболисты «Униона» находятся на эмоциональном подъёме после смены главного тренера. Команда стала действовать агрессивнее в атаке и лучше защищаться. В последних двух встречах в Лиге чемпионов «железные» не уступили. Вот и рассмотрим ставку на то, что «Унион» не проиграет, за 2.02.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Унион» — «Реал» 12 декабря 2023 года

«Железные» имеют вполне рабочие шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. Для этого необходимо дома обыграть немотивированный «Реал» и ждать победу «Наполи» в параллельном матче с «Брагой», который пройдёт в Неаполе. Назначение Ненада Бьелицы вывело берлинцев из кризиса, и они демонстрируют вполне современный футбол. Не будем выносить за скобки их желание взять реванш у «сливочных» и поставим на то, что «Унион» не проиграет, за 2.02.

Ставка: «Унион» не проиграет за 2.02.