«Наполи» — «Брага». Кварацхелия сработается с Маццарри

Грузин крайне неудачно выступил в матче с «Юве», но тренер считает, что дальше будет лучше.

12 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Брага». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «партенопейцев» можно с коэффициентом 1.65. Успех «оружейников» оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Брага» 12 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Наполи» — «Брага» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Брага» (12.12.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 12 декабря состоятся восемь встреч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе местный «Наполи» примет «Брагу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Недавно «Наполи» пережил смену главного тренера. Должность занял Вальтер Маццарри, ранее уже руководивший командой. Однако возвращение 62-летнего специалиста повлияло на результаты отрицательно. В последних четырёх матчах во всех турнирах «партенопейцы» обыграли только нестабильную «Аталанту» (2:1), причём не без удачи.

Уступили неаполитанцы сначала уже обеспечившему себе к тому моменту выход в плей-офф Лиги чемпионов «Реалу» (2:4). Затем они проиграли «Интеру» (0:3) и «Ювентусу» (0:1). В результате «Наполи» спустился на пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующих «нерадзурри» составляет 14 очков.

В последней игре с «Ювентусом» подопечные Маццарри выглядели весьма неплохо. Они чаще владели мячом и имели несколько возможностей открыть счёт. Сначала впритирку со штангой мяч пролетел после удара Маттео Политано, а затем голевой момент упустил Хвича Кварацхелия. Виктор Осимхен вывел грузина передачей один на один, но тот пробил выше ворот.

Ещё мог забить Джованни Ди Лоренцо, но голкипер «Юве» Войцех Щенсны выручил свою команду, совершив нереальный сейв. Как водится, не забиваешь ты — забивают тебе. Сработало данное правило и в этот раз. На 51-й минуте защитник «старой синьоры» Федерико Гатти красиво замкнул передачу сокомандника Андреа Камбьязо.

Несмотря на поражение, Маццарри остался доволен выступлением своих подопечных. Он выразил уверенность, что если команда и дальше будет играть так, как во встрече с «Ювентусом», то обязательно добьётся хороших результатов. На наш взгляд, у тренера впереди ещё много работы. Надо улучшать игру как в обороне, так и в атаке.

В 20 встречах во всех официальных турнирах неаполитанцы пропустили 27 мячей, а забили 34. Хвича Кварацхелия записал на свой счёт четыре мяча и отдал столько же результативных передач. Если в ближайшее время он и другие лидеры «Наполи» не наберут форму, сезон для клуба может закончиться печально.

Для «Браги» спад «партенопейцев» — это пусть небольшой, но шанс добыть путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Для того чтобы подняться на второе место в турнирной таблице, ей необходимо обыграть «Наполи» с разницей в два мяча и более. Удастся ли «оружейникам» совершить сенсацию?

В последних восьми турах в чемпионате Португалии «архиепископы» потеряли очки только во встрече с «Жил Висенте» (3:3). За этот период времени они пропустили 10 мячей, что немало. С другой стороны, забили подопечные Артура Жорже почти в три раза больше — 26 голов.

В Лиге чемпионов «оружейники» выступают менее успешно, чем в первенстве. Тем не менее и здесь они регулярно радуют результативностью, несмотря на куда более высокий уровень соперников. Только во встрече с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Жорже не сумели забить. Хотя, шансы были, и немало.

Уже на шестой минуте «Брага» могла открыть счёт. Она заработала пенальти, но голкипер «сливочных» Андрей Лунин парировал 11-метровый удар. Затем шикарный шанс отличиться был у Брумы. Он обыграл Ферлана Менди, вышел один на один, но замешкался с ударом и потерял мяч.

В концовке, когда счёт был уже 0:3, «архиепископы» создали ещё один потенциально голевой момент, но вновь выручил Лунин. Голкипер отразил нанесённый с близкого расстояния в противоход удар, выставив руку. Всего «Брага» забила в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, включая квалификацию, 16 мячей, а пропустила 12.

«Оружейники» являются очень неуступчивой, часто забивающей командой. Они наверняка навяжут борьбу «Наполи» в предстоящем матче и сумеют забить как минимум один гол. Первая игра закончилась со счётом 2:1. Есть все основания полагать, что грядущая завершится подобным образом. Впрочем, наилучшим вариантом для ставки всё же видится ОЗ + ТМ 5.5 мяча за 2.05.

Дело в том, что команды вполне устроит ничья. «Партенопейцам» этого хватит для попадания в Лигу чемпионов, а «архиепископам» будет достаточно для попадания в Лигу Европы. Если же «Унион» обыграет уже гарантировавший себе победу в группе «Реал», а неаполитанцы одержат победу в грядущем матче, «оружейники» останутся без евровесны.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Брага» 12 декабря 2023 года

«Наполи» и «Брага» регулярно забивают и часто пропускают. Думается, как минимум по одному голу они сумеют соорудить. В то же время слишком большого количества забитых мячей не ждём. Полагаем, «партенопейцы» и «оружейники» будет играть осторожно, держа в уме турнирный расклад. Для обеих команд поражение чревато негативными последствиями.

Ставка: обе забьют и тотал меньше 5.5 мяча за 2.05.