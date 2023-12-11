«Ланс» — «Севилья». У Серхио Рамоса железный характер

Защитник вернулся в команду в тяжёлые времена, но полон оптимизма, и вся надежда только на него.

12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Ланс» — «Севилья». Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу кроваво-золотых можно с коэффициентом 2.00. Шансы красно-белых оценили в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч ««Ланс» — «Севилья» 12 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Ланс» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Ланс» — «Севилья» (12.12.2023)

Завершается групповой этап Лиги чемпионов. Командам осталось сыграть последние матчи в 6-м туре, чтобы определились все участники плей-офф. В одной из встреч «Ланс» на стадионе «Боллар-Делелис» будет принимать «Севилью». Начало игры запланировано на 20:45 мск.

Кроваво-золотые уже утратили шансы сыграть в следующем этапе Лиги чемпионов. Однако они ещё могут попасть в Лигу Европы. Для этого необходимо не проиграть севильцам. Всего у «Ланса» в активе пять очков, которые он набрал благодаря победе в игре с «Арсеналом» (1:0) и двум ничьим – с «Севильей» (1:1) и ПСВ (1:1).

В целом неплохо проводят кроваво-золотые и сезон в чемпионате Франции. Они располагаются на седьмом месте, имея в активе 23 очка. Ровно столько же у «Марселя», находящегося на шестой строчке, дающей право участвовать в следующем розыгрыше Лиги конференций. Команда выиграла 6 из 15 встреч в Лиге 1, потерпев четыре поражения.

Особенно хорошо подопечные Франка Эза выступают на домашнем стадионе. Они не проигрывают семь матчей на своём поле подряд, победив в пяти из них. «Ланс» обыграл на этом отрезке «Тулузу» (2:1), «Нант» (4:0), «Марсель» (1:0) и «Лион» (3:2), а вничью сыграл с «Лиллем» (1:1). В Лиге чемпионов кроваво-золотые победили «Арсенал» и сыграли вничью с ПСВ.

У «Севильи» есть только один вариант продолжения борьбы в еврокубковых турнирах. Чтобы попасть в Лигу Европы, красно-белым необходимо побеждать «Ланс». В таком случае у них будет одинаковое количество очков, но по очным встречам преимущество будет на стороне севильцев. Всего подопечные Диего Алонсо набрали два очка в Лиге чемпионов — ничьи с ПСВ (2:2) и кроваво-золотыми (1:1).

Не ладятся дела у «Севильи» даже в чемпионате Испании. За 15 туров команда одержала всего две победы и семь раз сыграла вничью. В её активе 13 очков. Красно-белых от зоны вылета отделяет всего лишь четыре очка. Выиграть подопечным Диего Алонсо удалось только у «Лас-Пальмаса» (1:0) и «Альмерии» (5:1).

Если взять во внимание только матчи Лиги чемпионов и Примеры, то получится, что «Севилья» не может выиграть на протяжении 13 встреч. Недавно она уступила «Мальорке» со счётом 0:1. Радость болельщикам приносили только кубковые игры, но в них красно-белые являются явными фаворитами.

Дошло до того, что болельщики устроили массовую акцию протеста. Сотни фанатов вышли к отелю руководящих лиц, выразив недовольство результатами команды и их правлением. Они требовали отставок. Затем экс-президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо подверг критике своего сына, который является действующим руководителем клуба. По его словам, он делает только то, что повышает себе зарплату.

Кажется, Серхио Рамос вернулся невовремя. Недавно звёздный защитник оправился от травмы и забил два гола в четырёх встречах, в которых принимал участие. В игре с «Мальоркой» он стал лучшим футболистом. Вся надежда в матче с «Лансом» будет только на него.

К сожалению, стараний Рамоса будет недостаточно для победы. Кроваво-золотые выступают отлично на домашнем стадионе. На своём поле они обыграли даже «Арсенал». Однако в пяти из семи последних встреч дома с участием «Ланса» обе команды забивали. «Севилье» будет некуда деваться, ей придётся идти напролом, чтобы попасть хотя бы в Лигу Европы. Хорошо, что есть фактор Рамоса, который может сыграть важную роль, но вряд ли красно-белые победят. Предлагаем ставку на обе забьют за 1.80.

Прогноз и ставки на матч «Ланс» — «Севилья» 12 декабря 2023 года

«Ланс» отлично выступает на домашнем стадионе и не проигрывает на протяжении семи встреч. Однако при этом он очень часто пропускает. Оборона явно не в идеальном состоянии, чем наверняка воспользуется «Севилья». Красно-белые в глубоком кризисе, но Серхио Рамос берёт бремя лидера на себя в трудной ситуации. После выздоровления он забил два гола в четырёх матчах. Мы считаем, что обе команды забьют, но вряд ли один из клубов может рассчитывать на победу.

Ставка: обе забьют за 1.80.