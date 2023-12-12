«Лейпциг» — «Янг Бойз». На Марко Розе нет давления

На положение «красных быков», как и «пчёл», никак не повлияет результат очного матча. Поэтому они могут дать волю эмоциям.

13 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Янг Бойз». Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных быков» можно с коэффициентом 1.35. Шансы «пчёл» оценили в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лейпциг» — «Янг Бойз» 13 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Лейпциг» — «Янг Бойз» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Янг Бойз» (13.12.2023)

13 декабря завершается групповой этап Лиги чемпионов. В одном из матчей 6-го тура турнира «Лейпциг» на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» будет принимать «Янг Бойз». Начало игры запланировано на 20:45 мск. В группе G уже закрыты все вопросы. «Манчестер Сити» и «быки» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а «пчёлы» попадают в Лигу Европы.

Подопечные Марко Розе заняли второе место в таблице ЛЧ, имея в активе девять очков. Набрать их команде удалось благодаря трём победам – в матчах с «Янг Бойз» (3:1) и «Црвеной Звездой» (2:1 и 3:1). Поражения «Лейпциг» потерпел в играх с «Ман Сити» (1:3 и 2:3). Таким образом все пять встреч Лиги чемпионов закончились для «красных быков» голами с обеих сторон и тоталом больше 2.5 мяча.

Неплохо идут дела у «Лейпцига» и в Бундеслиге. Он занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Клуб отстаёт от лидирующего «Байера» на семь очков. Всего в первенстве «красные быки» выиграли 9 из 14 встреч, а уступили в трёх. На домашнем стадионе у подопечных Марко Розе отличные результаты – они ещё никому не проигрывали в этом сезоне.

Победная домашняя серия длится на протяжении четырёх встреч. За этот отрезок клуб из Германии обыграл сербскую команду в Лиге чемпионов со счётом 3:1, а также «Кёльн» (6:0), «Фрайбург» (3:1) и «Хайденхайм» (3:1) в чемпионате Германии. Эти результаты говорят не только о хорошей форме «красных быков» при своих трибунах, но и о том, что они играют очень результативно.

Луа Опенда стал ключевым футболистом в атаке у Марко Розе. В Бундеслиге он забил уже 10 голов, отдав три результативные передачи. В Лиге чемпионов на счету бельгийца четыре забитых мяча. Так как встреча будет проходить на домашнем стадионе «Лейпцига», главный тренер может воспользоваться услугами своего лучшего бомбардира.

«Янг Бойз» уже ничем не мотивирован. Команда будет выступать в плей-офф Лиги Европы благодаря тому, что ей удалось добыть четыре очка. Также свою роль сыграли очные матчи с «Црвеной Звездой». «Пчёлы» выиграли у сербского клуба со счётом 2:0, а также завершили матч вничью – 2:2. Таким образом, по личным встречам у них преимущество, поэтому у красно-белых шансов уже нет.

Помимо игр с «Црвеной Звездой» и «Лейпцигом», «Янг Бойз» потерпел поражения в матчах с «Ман Сити» (1:3 и 0:3). Команда четыре из пяти встреч завершила тоталом больше 2.5 мяча. В чемпионате Швейцарии жёлто-чёрные занимают первое место в турнирной таблице. Они показывают лучшую статистику по забитым голам после 17 туров – 37, при этом пропустили всего 16.

«Янг Бойз» не проигрывает четыре последние встречи подряд. На этом коротком отрезке, кроме победы в матче с «Црвеной Звездой» (2:0) в Лиге чемпионов, он обыграл «Лозанну» (1:0) и «Санкт-Галлен» (3:0), а также завершил вничью игру с «Серветтом» (1:1) в чемпионате Швейцарии.

На обе команды уже не давит никакой груз ответственности, они решили свои задачи и могут почувствовать себя расслабленно. При этом клубы не из тех, кто привык прижиматься к воротам и держать оборону. Главный козырь «Лейпцига» — это атака, а у «Янг Бойз» не такая надёжная защита. Исходя из всего этого, рекомендуем поставить на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Лейпциг» — «Янг Бойз» 13 декабря 2023 года

Марко Розе вывел свою команду в плей-офф Лиги чемпионов, а «пчёлы» сыграют в следующем этапе Лиги Европы. Команды не обременены заботами о результате, на них нет давления, а значит, нас ждёт красивый футбол. Во всех пяти встречах «Лейпцига» в ЛЧ забивалось не меньше трёх голов. Особенно хорошо в нападении «красные быки» играют на своём поле. «Янг Бойз» достаточно много пропускал по ходу группового этапа ЛЧ. Тем более клуб может даже провести ротацию или пойти на эксперименты. Мы рекомендуем поставить на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.90.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.