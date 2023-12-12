«Ньюкасл» — «Милан». Возвращение Ибрагимовича не испугает Эдди Хау

13 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Милан». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.87. Успех «россонери» оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Милан» 13 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ньюкасл» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Милан» (13.12.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 13 декабря состоятся восемь встреч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн померяются силами «Ньюкасл» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Ньюкасл» располагается на третьем месте в турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов. У него столько же очков, сколько у идущего на последнем месте «Милана», но лучше дополнительные показатели. У обеих команд есть шансы выйти в плей-офф турнира, но у «сорок» они чуть выше.

Миланцам для выхода из группы нужно выиграть в грядущем матче, а также рассчитывать, чтобы «ПСЖ» уступил дортмундской «Боруссии». «Ньюкаслу» же необходимо победить в предстоящей встрече и чтобы чёрно-жёлтые не проиграли парижанам. В противном случае «сороки» и миланцы разыграют между собой путёвку в Лигу Европы.

В первом матче «Ньюкасл» не потерпел поражение только чудом. «Милан» нанёс 26 ударов, а «сороки» – только шесть, и лишь один из них пришёлся в створ. Если бы не Ник Поуп, счёт наверняка был бы совсем иным. Голкипер «сорок» совершил восемь сейвов и по итогу был признан лучшим игроком матча.

Однако то было в Италии. На выезде в этом сезоне подопечные Эдди Хау зачастую демонстрируют крайне невнятный футбол. Только в одном из восьми матчей в гостях в чемпионате Англии они выиграли. Хуже, чем у чёрно-белых, статистика выступлений на выезде только у явных аутсайдеров.

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» команда из города Ньюкасл-апон-Тайн выглядит гораздо увереннее. Только в одном из восьми матчей в АПЛ дома она потеряла очки — в игре с лидирующим «Ливерпулем» (1:2). Причём было это ещё в начале сезона. За этот отрезок времени «сороки» пропустили только четыре мяча, а забили 19.

Интересно, что после двух разгромных поражений в АПЛ подряд на выезде Эдди Хау заявил о том, что команда была не в лучшей форме. По его мнению, футболисты выглядели физически уставшими. Что ж, в предстоящей встрече поддержка родных трибун наверняка повысит заряд энергии чёрно-белых.

«Милан» в этом сезоне очень нестабилен. Успешные выступления чередуются с крайне неудачными. Не в последнюю очередь это связано с неудовлетворительной селекцией. Летом «дьяволы» потеряли ряд ведущих футболистов. На замену им были приобретены гораздо менее качественные игроки.

По этой причине миланцы не преуспевают ни на международной арене, ни в чемпионате Италии. В последних семи турах в первенстве они победили только «Фиорентину» (1:0) и «Фрозиноне» (3:1). Причём в обоих случаях подопечные Стефано Пиоли выступали на «Сан-Сиро». Также они сыграли вничью с нестабильным «Наполи» (2:2) и «Лечче» (2:2).

Уступили миланцы сначала «Ювентусу» (0:1), а затем «Удинезе» (0:1) и «Аталанте» (2:3). В результате они спустились на третью строчку в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» составляет уже девять очков. На фоне неудовлетворительных результатов и низкого качества игры пошли разговоры об отставке Пиоли.

По некоторой информации, бывшие футболисты «россонери» — Златан Ибрагимович и Иньяцио Абате — могут возглавить команду в случае увольнения 58-летнего итальянского специалиста. К слову, швед совсем недавно вернулся в «Милан». Он стал операционным партнёром и старшим советником владельцев клуба.

Не исключено, что возвращение Ибрагимовича вдохновит «дьяволов». Предстоящий матч обещает получиться очень зрелищным. «Россонери» будут играть только на победу. Ведь если они не сумеют обыграть «сорок», то останутся без евровесны. Поставить на победу «Ньюкасла» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

На домашнем стадионе подопечные Эдди Хау разгромили «ПСЖ» (4:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Маловероятно, что в текущем тонусе миланцам удастся что-либо им противопоставить.

Дополнительные проблемы «россонери» создают травмы. Сразу восемь их футболистов, в частности лидер атаки — Рафаэл Леау, пропустили матч последнего тура чемпионата Италии с «Аталантой» из-за повреждений. Леау уже восстановился, но в каком тонусе он подходит к встрече, сказать сложно.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Милан» 13 декабря 2023 года

То, что встреча состоится в Англии, даёт огромное преимущество «Ньюкаслу». В 9 из 11 игр дома во всех турнирах он одержал победы. Думается, поможет «сорокам» выиграть невероятная поддержка болельщиков и в этот раз. «Милан» переживает не лучшие времена. Он выиграл только 3 из 10 последних матчей. «Россонери» терпят важные кадровые потери и наверняка дестабилизированы слухами об отставке Пиоли.

Ставка: победа «Ньюкасла» за коэффициент 1.87.