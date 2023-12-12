«Боруссия» Д — «ПСЖ». Мбаппе получит путёвку в плей-офф

Ни разу за последние 10 лет парижане не вылетали из турнира не преодолев групповой этап. Дортмундцы их не остановят.

13 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.92. Успех дортмундцев оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ» 13 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ» (13.12.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 13 декабря состоятся восемь встреч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде местная «Боруссия» примет «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Как ни странно, дортмундская «Боруссия» возглавляет турнирную таблицу. В пяти турах группового этапа Лиги чемпионов она уступила как раз только «ПСЖ» (0:2). Также подопечные Эдина Терзича сыграли вничью с «Миланом» (0:0). Обыграли они «Ньюкасл» (1:0 и 2:0) и миланцев (3:1).

Практически во всех этих встречах дортмундцы играли вторым номером и во многом смотрелись хуже соперником, но главное — результат. «Шмели» уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Не исключено, что в предстоящем матче Терзич выделит много игрового времени молодёжи.

Для того, чтобы выиграть группу, «Боруссии» достаточно не проиграть «ПСЖ». Она конечно может сыграть во всю силу и постараться отомстить парижанам. Однако у Терзича есть повод поберечь силы лидеров для внутренней арены. Сразу после грядущего матча чёрно-жёлтых будет ждать непростой выезд в Аугсбург.

В последних шести турах в Бундеслиге «шмели» победили только «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (4:2). Также они сыграли вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:3) и лидирующим «Байером» (1:1). Уступили чёрно-жёлтые «Баварии» (0:4), «Штутгарту» (1:2) и «Лейпцигу» (2:3). Также они вылетели из Кубка Германии, уступив в 1/8 финала «Штутгарту» (0:2).

Дортмундцы спустились на пятую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего четвёртое место «Лейпцига» составляет уже четыре очка. В случае потери очков во встрече с «Аугсбургом», «Боруссия» рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

У «ПСЖ» всё наоборот. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Отрыв от идущей следом «Ниццы» вполне комфортный — четыре очка. Во всех восьми последних турах в Лиге 1 подопечные Луиса Энрике одержали результативные победы. За этот период времени они пропустили только шесть мячей, а забили 24.

Восемь голов записал на свой счёт Килиан Мбаппе. Также он отметился двумя результативными передачами. Нападающий пребывает в отличной форме. Относительно недавно он побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара. Килиан забил 300 голов в карьере во всех турнирах в возрасте 24 лет.

Вот только несмотря на старания Мбаппе, парижане располагаются на втором месте в турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов. Помимо «Боруссии», они обыграли только «Милан» (3:0). Уступили красно-синие «Ньюкаслу» (1:4) и «россонери» (1:2). Вничью сыграли с «сороками» (1:1).

Причём спаслись от поражения в последней встрече с «Ньюкаслом» парижане не без удачи. Да, они гораздо острее атаковали и нанесли аж 31 удар. Однако сравнять счёт получилось лишь на 90+8 минуте, после назначения спорного пенальти. Не подведёт ли реализация парижан в этот раз?

Стоит отметить, что для обеспечения выхода в плей-офф подопечным Энрике нужна победа в грядущем матче. Если они потеряют очки, а «Ньюкасл» на домашнем стадионе обыграет «Милан», что вполне вероятно, «сороки» поднимутся на второе место за счёт лучших дополнительных показателей. И тогда красно-синим придётся довольствоваться Лигой Европы.

Вряд ли Мбаппе допустит подобное. В этом сезоне он принял участие в 27 матчах во всех официальных турнирах (включая игры за сборную), в которых забил 27 мячей и отдал восемь результативных передач. Думаем, в предстоящем матче он выложится на полную и поможет своей команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Поставить на победу парижан можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Ни разу за последние 10 лет красно-синие не покидали Лиги чемпионов не преодолев групповой этап. Полагаем, сумеют миновать данную стадию турнира они и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ» 13 декабря 2023 года

Несмотря на то, что игра состоится в Дортмунде, в победу «ПСЖ» верится гораздо больше. Он уверенно выиграл первый матч и без сомнений бросит все силы на то, чтобы обыграть чёрно-жёлтых в ответном. Для «шмелей» же рациональнее сэкономить силы. В последнее время в соперниках у них было очень много топовых команд. Выход в плей-офф Лиги чемпионов «Боруссии» уже гарантирован, пора налаживать дела на внутренней арене.

Ставка: победа «ПСЖ» за коэффициент 1.92.