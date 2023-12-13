ПАОК — ХИК. Магомед Оздоев держит темп

14 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций ПАОК — ХИК. Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чёрно-белых можно с коэффициентом 1.36. Шансы финского клуба оценили в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги конференций ПАОК — ХИК 14 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра ПАОК — ХИК получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги конференций ПАОК — ХИК (14.12.2023)

Игра 6-го тура группового этапа Лиги конференций ПАОК — ХИК пройдёт 14 декабря на стадионе «Тумба». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск. В очной встрече первого круга клуб из Салоник обыграл финнов со счётом 3:2. Состоится ли реванш?

В группе G перед заключительным туром определились команды, которые продолжат борьбу в плей-офф Лиги конференций. ПАОК и «Айнтрахт» продемонстрировали хорошую игру и заслуженно опередили «Абердин» и ХИК. Кроме того, чёрно-белые гарантировали себе первое место в турнирной таблице.

В 5-м туре Лиги конференций ПАОК обыграл на выезде «Айнтрахт» (2:1). Основные события на поле развернулись во втором тайме. У чёрно-белых забитыми голами отметились Томаш Кендзёра и Андрия Живкович. Магомед Оздоев провёл на поле 79 минут, заслужил хорошую оценку за самоотдачу, контроль мяча в полузащите и активную работу в прессинге.

По мнению бывшего игрока лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, Оздоев нашёл свою команду. Он действует уверенно и является важной частью тактической схемы. Магомед провёл за ПАОК в этом сезоне 22 встречи с учётом всех соревнований и забил четыре мяча.

В ноябре россиянин отлично отыграл за клуб в чемпионате Греции и был номинирован на звание лучшего игрока месяца. За три матча в греческой Суперлиге Магомед Оздоев забил два гола.

После пяти туров Лиги конференций ПАОК занимает первое место в таблице и обеспечил выход в плей-офф. Греческий клуб обыграл ХИК (3:2), дважды «Айнтрахт» (2:1 и 2:1) и «Абердин» (3:2) и с ним же сыграл вничью — 2:2. Чёрно-белые забили за это время 12 мячей, а пропустили — восемь. Таким образом, все матчи завершились с тоталом больше 2.5 мяча.

Высокая результативность команды легко объяснима. Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу в текущем сезоне предпочитает атакующую тактическую схему, в которой системообразующая роль у полузащитника Магомеда Оздоева. В Лиге конференций бывший хавбек «Зенита» результативными действиями пока не отметился, но полезно действует в подыгрыше.

В чемпионате Греции ПАОК занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Панатинаикоса» на два очка. Весьма вероятно, что он поведёт борьбу за первое место, если сумеет избежать спадов.

После пяти матчей ХИК находится на последнем месте в турнирной таблице группы G Лиги конференций и потерял все шансы на участие в плей-офф. Он дважды сыграл вничью с «Абердином» (1:1 и 2:2), а проиграл ПАОКу (2:3) и «Айнтрахту» (0:6 и 0:1).

ХИК выиграл чемпионат Финляндии в октябре. Это чемпионство стало четвёртым подряд для команды. В следующем году клуб будет вынужден провести перестройку состава, поскольку многие ветераны решили не продлевать контракты.

Встреча не имеет никакого турнирного значения для соперников. Это позволит главным тренерам провести ротацию. Сложно предположить, в каком сочетании футболисты появятся на поле. Однако вряд ли изменит атакующий стиль наставник чёрно-белых Рэзван Луческу. Вот и рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.19.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций ПАОК — ХИК 14 декабря 2023 года

Главные тренеры команд придерживаются атакующих тактических схем. Их подопечные умеют играть в позиционном нападении, создавать и реализовывать опасные моменты. В последних встречах с учётом всех соревнований клубы много забивают, но в обороне допускают ошибки. Примем к сведению результат их очного матча в первом круге, в котором победил ПАОК со счётом 3:2, и поставим на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.19.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.19.