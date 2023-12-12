«Атлетико» — «Лацио». Диего Симеоне дома неуязвим

«Матрасники» слишком хороши на своём поле, чтобы проигрывать римлянам.

13 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Лацио». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.61. Шансы римлян оценили в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» — «Лацио» 13 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Атлетико» Мадрид — «Лацио» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» — «Лацио» (13.12.2023)

Игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Лацио» пройдёт 13 декабря на стадионе «Цивитас Метрополитано». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Очная встреча первого круга завершилась вничью со счётом 1:1 и запомнилась голом, который на последних секундах матча забил вратарь «орлов» Иван Проведель. Будет ли новое шоу?

В минувшей встрече Примеры «матрасники» обыграли дома «Альмерию» (2:1). С первых минут инициативой владели футболисты «Атлетико» и вынудили соперника защищаться большими силами. Забитыми мячами отметились Альваро Мората и Анхель Корреа. Гол Антуана Гризманна арбитр отменил после подсказки видеоассистента.

Тем не менее главный тренер клуба из Мадрида остался не слишком доволен действиями команды. Диего Симеоне отметил, что в игре его подопечных был момент, в котором соперник забрал инициативу и опасно атаковал. Наставник сказал, что будет работать над исправлением ошибок и улучшит ситуацию.

После пяти туров Лиги чемпионов «Атлетико» набрал 11 очков, занимает первое место в таблице группы Е и гарантировал себе выход в плей-офф. Он дважды победил «Фейеноорд» (3:2 и 3:1) и обыграл «Селтик» (6:0), а выездные матчи с «Лацио» (1:1) и «кельтами» (2:2) завершил вничью. Таким образом, четыре из этих матчей завершились тоталом больше 2.5 мяча.

Лучший бомбардир «матрасников» в этом розыгрыше Лиги чемпионов — Альваро Мората. 31-летний форвард записал в актив пять мячей. На один гол меньше у Антуана Гризманна.

В последних пяти домашних встречах во всех турнирах «Атлетико» выступил отлично. Он победил «Алавес» (2:1), «Вильярреал» (3:1), «Мальорку» (1:0) и «Альмерию» (2:1) в Примере. В Лиге чемпионов подопечные Диего Симеоне легко обыграли «Селтик» (6:0).

После пяти матчей Лиги чемпионов «Лацио» также гарантировал себе выход в плей-офф и находится на втором месте в таблице группы Е. Подопечные Маурицио Сарри победили «Селтик» (2:1 и 2:0) и «Фейеноорд» (1:0), а матч с «Атлетико» завершили вничью (1:1).

«Орлы» переживают системный кризис, который разрушил игру в позиционном нападении. Главный тренер «Лацио» не может наладить свою знаменитую тактическую схему, и забитые мячи даются команде с большим трудом.

В этом розыгрыше чемпионата Италии подопечные Маурицио Сарри выступают плохо и занимают место в середине турнирной таблицы. Если «Лацио» сумеет выбраться из кризиса достаточно быстро, то имеет шансы закончить чемпионат в зоне еврокубков.

Недавно в интервью Маурицио Сарри рассказал, что занят анализом плохой игры команды. Если тренер «Лацио» посчитает, что провал стал следствием его действий — немедленно уйдёт в отставку.

Футболисты «Лацио» могут выйти на первое место в таблице группы Е, если обыграют «матрасников». На такой исход матча шансов практически нет — в текущем сезоне подопечные Диего Симеоне выиграли все домашние встречи с учётом всех соревнований. Вот и рассмотрим ставку на победу «Атлетико» и тотал больше 2.5 мяча за 2.57.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Лацио» 13 декабря 2023 года

«Матрасники» освоили новую тактическую схему. Диего Симеоне сделал упор на позиционную атаку, владение мячом и агрессивный прессинг. Его подопечные великолепно выступают дома, выиграв все встречи в текущем сезоне. Заметно повысилась и результативность в матчах мадридцев. «Лацио» слабо проводит сезон и вряд ли сумеет нейтрализовать опасные моменты у своих ворот. Поставим на победу «Атлетико» и тотал больше 2.5 мяча за 2.57.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал больше 2.5 мяча за 2.57.