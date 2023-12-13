«Юнион» — «Ливерпуль». Клопп и Салах пожертвуют имиджем

14 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Юнион» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Юниона» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Юнион» — «Ливерпуль» 14 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Юнион» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Юнион» — «Ливерпуль» (14.12.2023)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 14 декабря состоятся все встречи 6-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе «Юнион» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Благодаря владельцу «Брайтона» Тони Блуму «Юнион» вернул себе былое величие. Разработанная бизнесменом программа помогла клубу из Брюсселя собрать самый сильный и сыгранный состав в чемпионате Бельгии. Причём на это потребовалось минимальное количество затрат.

«Юнион» возглавляет турнирную таблицу Лиги Жюпиле. В 17 встречах он потерпел только два поражения и столько же раз сыграл вничью. За этот период времени команда пропустила 18 мячей, а забила — 40. Также она вышла в четвертьфинал Кубка Бельгии, победив на предыдущей стадии «Беверен» (2:0).

В Лиге Европы успехи у клуба из Брюсселя не такие, как на внутренней арене. Он победил только ЛАСК (1:0). Вничью сыграл с «Тулузой» (1:1 и 0:0). Уступил «Ливерпулю» (0:2) и ЛАСКу (0:3). Таким образом подопечные Александера Блессина расположились на третьем месте в турнирной таблице.

Мотивации у «Юниона» хоть отбавляй. Пусть шансы и невелики, но он может обойти «Тулузу» и добыть путёвку в плей-офф Лиги Европы. Также существует риск спуститься на последнее место и остаться без еврокубков в этом сезоне. А может быть, клуб из Брюсселя вообще останется на третьем месте и попадёт в Лигу конференций. Многое будет зависеть от того, как закончится грядущий матч.

Для «Ливерпуля» встреча не так важна, как для «Юниона». Он уже гарантировал себе не только выход в плей-офф Лиги Европы, но и победу в группе. Отрыв от располагающейся на второй строчке «Тулузы» составляет четыре очка. Единственной мотивацией для «красных» может послужить сохранение имиджа.

Юрген Клопп наверняка прибегнет к экспериментам и выделит немало игрового времени совсем молодым футболистам. Силы ведущих игроков пригодятся ему для встречи с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии, которая состоится через несколько дней после матча с «Юнионом».

Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ, но опережают «Арсенал» всего на одно очко. Конкуренция очень высокая, поэтому расслабляться «красным», несмотря на шикарный набранный ход, ни в коем случае нельзя.

В 16 матчах в чемпионате Англии подопечные Клоппа потерпели только одно поражение и четыре раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили только 15 мячей, а забили — 36. 11 из них записал на свой счёт Мохамед Салах. Также он отдал семь результативных передач. Египтянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров.

Недавно Салах побил клубный рекорд, который ранее принадлежал легендарному Стивену Джеррарду. Мохамед стал лучшим футболистом в истории «Ливерпуля» по системе «гол+пас» в АПЛ. Он провёл за клуб в первенстве 234 матча, в которых забил 148 мячей и отдал 65 результативных передач.

С большой долей вероятности Клопп предоставит египтянину заслуженный выходной или всё же выделит игровое время в предстоящем матче, но немного, чисто для сохранения тонуса. Поэтому предлагаем поставить на победу «Юниона» с нулевой форой за коэффициент 2.85.

Голкипер «красных» Алисон Бекер после волевой победы в игре последнего тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:1) заявил, что команда нацелена на чемпионство в АПЛ. Также он выразил мнение, что следующая игра с «Манчестер Юнайтед» самая важная. Судя по всему, мыслями мерсисайдцы уже в матче с «красными дьяволами».

Прогноз и ставки на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Юнион» — «Ливерпуль» 14 декабря 2023 года

Для «Юниона» предстоящий матч имеет гораздо бóльшую значимость, чем для «Ливерпуля». Во-первых, он состоится в Бельгии. Во-вторых, от результата будет зависеть судьба клуба из Брюсселя в еврокубках. Думается, он выложится на полную и во что бы то ни стало постарается вырвать победу. «Красным», напротив, рациональнее поберечь силы для АПЛ. На групповом этапе Лиги Европы они уже решили все задачи.

Ставка: победа «Юниона» с форой (0) за коэффициент 2.10.