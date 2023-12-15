«Россия 25» — Беларусь. Роман Ротенберг за бесшабашный хоккей

Именно таким он выглядел местами в матче со «Звёздами и ВХЛ». Это же касается и подопечных Кольцова.

16 декабря состоится матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Беларусь. Начало игры — в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1.58. Шансы белорусов оценили в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Россия 25» – Беларусь 16 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Россия 25» — Беларусь получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.10.

Анализ и прогноз на матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Беларусь (16.12.2023)

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 16 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

16 декабря на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге состоится матч Кубка Первого канала между «Россией 25» и Беларусью. Начало игры запланировано на 15:00 мск. Обе команды отлично стартовали на турнире. Сумеют ли поддерживать темп дальше?

Основную национальную команду решили не собирать, доверив управление молодыми хоккеистами Роману Ротенбергу. Владислав Третьяк сразу объяснил данные решения тем, что если у наставника получается развивать молодых спортсменов в СКА, то он сможет работать с ними и на уровне сборной. Однако приставка «25» не является показателем возрастного ограничения в команде. Здесь есть много игроков старшего возраста.

Основная часть хоккеистов в составе сборной является игроками петербургского клуба. Благодаря этому не возникло проблем с сыгранностью и удалось добиться отличного результата уже в первой игре. «Россия 25» разгромила «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2.

Четыре из пяти шайб забросили хоккеисты СКА. Василий Глотов и Михаил Воробьёв записали на счёт по голу, а Марат Хайруллин оформил дубль, забросив вторую шайбу в пустые ворота. Также отличился Максим Соркин из ЦСКА. Ворота защищал Никита Серебряков. Конечно, работы у него было намного меньше, чем у его визави Назарова, но всё-таки иногда он действительно спасал.

Сборная Беларуси выиграла Кубок Первого канала в прошлом году и готова защищать свой титул. Команду возглавляет Константин Кольцов, работающий ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева». По естественным причинам основная часть игроков в заявке выступает за минское «Динамо».

Начали белорусы с разгромной победы во встрече с Казахстаном со счётом 6:2. Никита Пышкайло, Андрей Стась и Максим Сушко забросили по шайбе в первом периоде, сразу обозначив границы. Во втором периоде сборная Беларуси отыграла слабовато, отметившись одним голом, а пропустив – два.

В третьем периоде Евгений Лисовец и Павел Денисов упрочили преимущество, установив разгромный счёт. Таким образом в концовке встречи выделились защитники. Главный тренер команды Константин Кольцов рассказал, что его подопечные успели провести всего лишь одну тренировку перед игрой. Он также похвалил вратаря «Северстали» Шостака за большое количество спасений.

Казахстан действительно атаковал остро, о чём свидетельствует второй период. Также наставник рассказал, что хоккеисты расслабились после лёгкого старта. Хорошо, что вовремя собрались и довели игру до победы.

Роман Ротенберг в преддверии матча со сборной Беларуси сказал, что на Кубок Первого канала у всех есть мотивация, в том числе у подопечных Кольцова. Наставник СКА также подметил, что выступать на международном уровне это совсем другие чувства, не похожие на те, что хоккеисты испытывают во время игры за клубы. Да и ответственность выше.

Обе команды сыграли очень результативно в своих первых матчах. Пусть местами допускали ошибки, это нормально, но в целом задачи свои выполняли. Можно сказать, что во встрече «России 25» и Беларуси будет разыграно первое место. Угадать победителя в этой паре сложно, поэтому лучшей ставкой будет тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Россия 25» — Беларусь 16 декабря 2023 года

Обе сборные выиграли первые матчи на Кубке Первого канала. «Россия 25» победила «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2, а Беларусь обыграла Казахстан – 6:2. Под руководством Ротенберга находятся опытные хоккеисты, большая часть которых сыграна и выступает за один клуб – СКА. Похожая ситуация в сборной Беларуси – основа состоит из хоккеистов минского «Динамо», которые отлично взаимодействуют между собой. Таким образом, мы считаем, что встреча получится интересной и зрелищной. Ожидаем минимум шесть заброшенных шайб.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.