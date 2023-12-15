«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Хосеп Гвардиола проснётся!

16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.20. Успех «орлов» оценён в 16.0. Ставки на ничью принимаются за 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 16 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» (16.12.2023)

В самом разгаре 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. 16 декабря состоится пять встреч 17-го тура. В одной из них на стадионе «Этихад» местный «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Главный арбитр — Пол Тирни.

«Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет четыре очка. В 16 встречах «горожане» потерпели три поражения и столько же раз сыграли вничью. Бóльшую часть очков они потеряли на выезде.

Помимо неплохих результатов на внутренней арене, «Манчестер Сити» преуспевает в Лиге чемпионов. Он стал девятым и последним клубом, выигравшим все матчи на групповом этапе. Это 13-й случай в истории, когда команде удалось набрать максимальное количество очков на этой стадии самого престижного еврокубкового турнира.

Кроме того, «горожане» стали самой результативной командой группового этапа Лиги чемпионов. Они забили 18 мячей. Победив «Црвену Звезду» (3:2) в матче последнего тура, «Манчестер Сити» установил уникальный рекорд. Он стал первым английским клубом, который одержал восемь побед подряд в турнире.

Обыграв сербов, Хосеп Гвардиола отметил, что это особенный день для академии «Манчестер Сити». Главными героями матча стали воспитанники «горожан» — Мика Хэмилтон, Рико Льюис и Оскар Бобб. Каждый из них в матче с красно-белыми записал на свой счёт по одному результативному действию.

К предстоящему матчу «Манчестер Сити» подходит с отличным запасом сил, ведь Гвардиола выпустил во встрече с «Црвеной Звездой» лишь нескольких ведущих игроков. Благодаря стараниям испанского специалиста и не только глубина состава «горожан» с каждым годом становится всё лучше.

У «Кристал Пэлас» дела идут далеко не так здорово, как у «горожан». В последних восьми турах в АПЛ он победил только располагающийся в зоне вылета «Бёрнли» (2:0), а также сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). За этот отрезок времени клуб забил только восемь мячей, а пропустил — 16.

В матче последнего тура «стекольщики» навязали борьбу «Ливерпулю» (1:2). К 75-й минуте они вели со счётом 1:0. Однако затем красную карточку получил один из лидеров клуба Джордан Айю. Мерсисайдцы воспользовались численным преимуществом и вырвали победу на последних минутах.

В результате подопечные Роя Ходжсона спустились на 15-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Лутона» составляет семь очков. На первый взгляд, причин для беспокойства пока нет. С другой стороны, недавно «орлы» проиграли явным андердогам — «Лутону» (1:2) и «Борнмуту» (0:2).

Причём «вишням» уступили на своём поле. Болельщики их освистали. После игры Ходжсон заявил, что поклонники клуба стали избалованными хорошими домашними результатами. Позднее он принёс извинения, но неприятный осадок наверняка остался.

Поставить на то, что «Манчестер Сити» победит «Кристал Пэлас» и тотал будет больше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. Шесть из девяти последних очных встреч, проходивших на «Этихаде», завершились именно так. В большинстве этих игр подопечные Гвардиолы побеждали с разгромным счётом.

В 16 матчах в АПЛ «горожане» забили 38 мячей. 14 из них записал на свой счёт Эрлинг Холанд. После игры с «Астон Виллой» (0:1) у норвежца были выявлены проблемы со стопой, поэтому Гвардиола не включил его в заявку на матчи с «Лутоном» и «Црвеной Звездой». Однако недавно испанец выразил мнение, что нападающий сможет сыграть в предстоящей встрече.

Недавно у клуба из Манчестера была четырёхматчевая безвыигрышная серия в АПЛ. Гвардиола по данному поводу отмечал, что должен сказать себе: «Проснись Пеп, что-то не так». Судя по двум последним выездным победам, наставник пришёл в себя.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 16 декабря 2023 года

«Манчестер Сити» подходит к матчу в качестве явного фаворита. У него гораздо больше резервов и выше уровень футбола. На домашнем стадионе «горожане» должны уверенно обыграть пребывающих отнюдь не в лучшей форме «орлов». «Кристал Пэлас» терпит поражения и много пропускает даже в матчах с явными аутсайдерами. Крайне маловероятно, что у Ходжсона получится переиграть Гвардиолу в этот раз.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча за 2.45.