«Арсенал» — «Брайтон». Микель Артета сбавит обороты

17 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Арсенал» — «Брайтон». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «чаек» оценивается в 6.40. На ничью дают коэффициент 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 17 декабря 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Арсенал» — «Брайтон» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен за 1.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» (17.12.2023)

Игра 17-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Брайтон» начнётся 17 декабря на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

Лондонцы в минувшем матче Премьер-лиги уступили на выезде «Астон Вилле» (0:1). Встреча прошла с территориальным преимуществом «канониров». «Арсенал» пропустил в начале первого тайма, перечеркнув все планы на игру. Микель Артета оперативно внёс изменения, его подопечные перехватили инициативу, но отыграться не смогли.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Арсенала» рассказал, что результат его очень сильно расстроил, но за игру команды он испытал гордость. Микель Артета уверен, что его игроки заслужили победу, но нужно активнее действовать в чужой штрафной площади в завершающей стадии атаки. Испанский специалист пообещал исправить ситуацию в ближайшее время.

Не удалось реабилитироваться «Арсеналу» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Команда на выезде сыграла вничью с ПСВ (1:1). Гол за лондонцев забил Эдди Нкетиа, который впервые вышел в стартовом составе на игру в еврокубках.

«Арсенал» находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах. Клуб выиграл 11 встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «канониры» провели восемь игр, в которых одержали шесть побед, а остальные две закончили вничью.

В последних пяти встречах АПЛ подопечные Микеля Артеты выступили хорошо. Они победили «Бёрнли» (3:1), «Брентфорд» (1:0), «Вулверхэмптон» (2:1) и «Лутон Таун» (4:3), а уступили «Астон Вилле» (0:1).

Главная угроза воротам «Брайтона» будет исходить от Букайо Саки. Лидер атак лондонцев в текущем розыгрыше Премьер-лиги забил пять мячей и сделал шесть ассистов. С учётом всех соревнований лидер «Арсенала» записал в актив 18 результативных действий.

«Брайтон» в минувшем туре АПЛ дома сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1). «Чайки» установили контроль над мячом и создали много опасных моментов, но с их реализацией дело обстояло скверно. Соперник воспользовался редким шансом и открыл счёт. Только под конец встречи подопечным Роберто Де Дзерби удалось восстановить паритет. Гол забил Симон Адингра.

«Брайтон» нестабильно выступил в последних пяти встречах АПЛ. Он победил «Ноттингем Форест» (3:2) и «Брентфорд» (2:1), завершил вничью матчи с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Бёрнли» (1:1), а уступил «Челси» (2:3). Таким образом, в каждом из этих матчей «чайки» забивали минимум один гол.

«Брайтон» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков в 16 встречах. Клуб выиграл семь матчей и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «чайки» провели семь встреч, в которых одержали три победы.

Роберто Де Дзерби создал отличную команду с уникальным стилем. Его тактику очень хвалил сам Хосеп Гвардиола. За счёт умения разбивать прессинг соперников «чайки» смогут создать проблемы «канонирам». Рассмотрим ставку на победу «Брайтона» с форой (+1) за 2.14.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 17 декабря 2023 года

«Арсенал» сдал в плане надёжности обороны. Первый тревожный сигнал прозвучал, когда скромный «Лутон Таун» забил «канонирам» три мяча. Не добавляет оптимизма и поражение от «Астон Виллы» в минувшем туре. В свою очередь, «чайки» на подъёме, поскольку они добились исторического успеха. Именно так Де Дзерби охарактеризовал выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в турнирной таблице. Кроме того, три последние очные встречи на «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» выиграли гости. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Брайтон» победит с форой (+1) за 2.14.

Ставка: победа «Брайтона» с форой (+1) за 2.14.