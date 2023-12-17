«Докса» — «Арис». Александр Кокорин отведёт душу

В матче с худшей командой чемпионата Кипра в этом сезоне можно устроить даже разгром.

18 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Кипра «Докса» — «Арис». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «лёгкой бригады» можно с коэффициентом 1.30. Шансы «Доксы» оценили в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Докса» — «Арис» 18 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Докса» — «Арис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Кипра «Докса» — «Арис» (18.12.2023)

Завершился групповой этап еврокубковых турниров, и скоро состоится жеребьёвка плей-офф. А пока возвращаемся на внутреннюю арену. В матче 15-го тура чемпионата Кипра «Докса» будет принимать «Арис». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

«Докса» проводит ужасный сезон и занимает последнее место в турнирной таблице первенства. Самое хорошее, что случалось с командой в этом розыгрыше, это ничья во встрече с «Кармиотиссой» со счётом 2:2. Остальные 13 матчей закончились поражениями клуба.

Строчка, занимаемая «Доксой», напрямую говорит о том, что это худшая команда чемпионата Кипра. Она забила невероятно мало – пять голов, а пропустила больше всех – 36. 12-матчевая серия поражений была прервана ничьей, но после этого клуб из Катокопиаса вернулся к прежнему ритму и потерпел два поражения – в матчах с АПОЭЛом (0:5) и АЕЛом (0:2).

«Арис» является действующим чемпионом Кипра, но в текущем сезоне занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Отставание от лидирующего АПОЭЛа составляет всего три очка. Команда вполне может побороться за первую строчку, учитывая имеющиеся ресурсы.

«Лёгкая бригада» одержала победы в 9 из 14 матчей первенства, потерпев три поражения. За это время подопечные Алексея Шпилевского забили 27 мячей, а пропустили 14. Плохо выступает «Арис» на выездах, проиграв три из пяти последних встреч во всех турнирах. Уступил он «Бетису» в Лиге Европы со счётом 1:4, а в чемпионате Кипра потерпел поражения в играх с «Кармиотиссой» (1:4) и АЕКом (1:2). Единственную победу клуб одержал во встрече с АЕЛом – 4:0.

«Арис» вылетел из Лиги Европы, не сумев пробиться в плей-офф. Он занял последнее место в группе, имея в активе четыре очка. У располагающегося на третьей строчке «Бетиса» — девять. Это говорит об огромной разнице между командами. Оборона Шпилевского натерпелась в шести встречах группового этапа, пропустив 13 голов.

После того как Александр Кокорин оправился от травмы, он принял участие в семи матчах во всех турнирах. За это время он забил всего три мяча и сделал одну результативную передачу. Непонятно, с чем связано такое ухудшение результативности россиянина, ведь в минувшем сезоне он был великолепен. Возможно, сказался тот факт, что футболист просидел на скамейке «Фиорентины» на старте сезона и потерял тонус.

Два поражения подряд – это плохой результат для действующего чемпиона. Кроме поражения во встрече с АЕКом (1:2), «лёгкая бригада» проиграла «Спарте» из Праги (1:3). На очереди встреча с худшей командой чемпионата Кипра, и это прекрасная возможность не только набрать три очка, но и отвести душу. Наверняка забить гол или даже два сможет Александр Кокорин. Отлично смотрится ставка на победу «Ариса» и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Докса» — «Арис» 18 декабря 2023 года

«Докса» является худшей командой чемпионата Кипра. Она не выиграла ни одного из 16 матчей, забила всего пять голов, а пропустила 36. «Арис» сохраняет шансы на чемпионство, а недавно выбыл из Лиги Европы. Поэтому теперь «лёгкая бригада» сможет сконцентрироваться на первенстве страны. К тому же она проиграла две последние встречи. Дальше так продолжаться не может. Пора бы уже прийти в форму Кокорину. Мы считаем, что «Докса» станет лёгкой добычей для «Ариса».

Ставка: победа «Ариса» и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.