«Жирона» — «Алавес». Цыганков и Довбик творят сенсацию

Бело-красные лидируют. Если они продолжат в том же духе, то точно не останутся без медалей.

18 декабря состоится матч 17-го тура Примеры «Жирона» — «Алавес». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 1.59. Успех «славных» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Жирона» — «Алавес» 18 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Жирона» — «Алавес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Алавес» (18.12.2023)

Позади матчи второго раунда Кубка Испании и 16 туров Примеры. 18 декабря состоится матч, который закроет программу 17-го тура первенства. На стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» местная «Жирона» примет «Алавес». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Жиронцы могут стать одной из главных сенсаций сезона. Они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв от идущего следом мадридского «Реала» составляет два очка. В 16 турах в первенстве бело-красные уступили только «сливочным» (0:3). Вничью они сыграли с «Реалом Сосьедад» (1:1) и «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

За этот отрезок времени подопечные Анхеля Мичела пропустили 20 мячей, что немало, но и забили 38 голов — больше всех. Особый вклад в успехи привнесли Виктор Цыганков и Артём Довбик. Полузащитник забил три мяча и отдал столько же результативных передач, а нападающий записал на свой счёт восемь голов и четыре ассиста.

В матче последнего тура чемпионата Испании украинцы помогли «Жироне» обыграть «Барселону» (4:2). На 12-й минуте Довбик открыл счёт как раз с передачи Цыганкова. Также значимый вклад в победу привнёс нестареющий Кристиан Стуани. 37-летний нападающий отметился забитым мячом и результативным пасом.

Мичел призвал не загадывать наперёд, но также выразил надежду, что его подопечные поборются в этом сезоне за попадание в еврокубки. Многое будет зависеть от того, удастся ли команде зимой сохранить основообразующий костяк игроков, в том числе украинцев. По информации СМИ, «Тоттенхэм» планирует выплатить бело-красным отступные за Цыганкова. Довбиком же интересуется ряд итальянских клубов.

«Алавес», в свою очередь, в 16 встречах в Примере одержал только четыре победы и столько же раз сыграл вничью. Причём практически все очки команда добыла на домашнем стадионе во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы клубами.

В этих 16 играх подопечные Луиса Пласы забили только 14 мячей, что является одним из худших показателей в лиге. Однако и пропустили немного — 20 мячей. Во встречах с мадридским «Атлетико» и «Барселоной» (в обоих случаях 1:2) «славные» продемонстрировал достаточно собранную игру в обороне.

Впрочем, не пропустил больше «Алавес» по большей части благодаря стараниям Антонио Сиверы. Он проводит отличный сезон. В 16 встречах в чемпионате Испании 27-летний голкипер совершил 40 сейвов. Если бы не он, клуб из Витории наверняка шёл бы сейчас рядом с зоной вылета.

В прошлом сезоне «славные» выступали в Сегунде. У них на порядок меньше ресурсов, чем у собравшей отличный состав за счёт грамотной селекции «Жироны». Луис Пласа наверняка даст установку подопечным сыграть как можно компактнее в обороне и постараться отнять очки у лидера за счёт контратак.

Слишком много голов не ждём. В восьми играх на выезде в чемпионате Испании «Алавес» не одержал ни одной победы. Ничьих при этом всего три. За этот отрезок времени «славные» забили всего лишь четыре мяча, а пропустили 10. Поставить на победу «Жироны» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

Бело-красные демонстрируют очень красивый остроатакующий футбол, регулярно радуют болельщиков результативностью и привносят в Примеру дополнительную интригу. Хочется верить, что зимой они всё же сохранят ведущих футболистов и постараются навязать борьбу за золотые медали «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико».

Прогноз и ставки на матч Примеры «Жирона» — «Алавес» 18 декабря 2023 года

«Жирона» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. У неё намного лучше результаты и качество футбола, чем у «Алавеса». Однако вряд ли бело-красные одержат результативную победу. У «славных» очень плохо обстоят дела с голами и выездами, но пропускают они редко, в частности благодаря стараниям надёжного голкипера.

Ставка: победа «Жироны» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.98.