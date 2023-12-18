«Торпедо» — «Спартак». Жамнов и Ларионов чувствуют своих игроков

Благодаря этому они уверенно добиваются от них нужных результатов. Этот матч не станет исключением.

19 декабря состоится матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 2.35. Шансы москвичей оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Спартак» 19 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Торпедо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.62. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 4.80.

Анализ и прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак» (19.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

После небольшого перерыва на международные матчи возвращаемся к регулярному сезону КХЛ. 19 декабря в одном из матчей «Торпедо» на арене «Нагорный» будет принимать «Спартак». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Автозаводцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко. Команда отстаёт от лидирующего «Спартака» на пять очков. В текущем сезоне нижегородцы одержали победы в 25 из 40 матчей, забросив 118 шайб и пропустив — 92.

Клуб Игоря Ларионова отлично выступает на домашней арене. Он выиграл 12 из 18 встреч на своём льду. Клуб выиграл пять последних матчей при своих трибунах. За это время он победил «Автомобилист» (4:2), московское «Динамо» (3:1 и 4:1), «Барыс» (4:2) и «Локомотив» (3:2 Б).

Последние две встречи нижегородцы провели на выезде. Обыграли «Ладу» со счётом 4:2 и «Металлург» — 3:2. В потрясающей форме находится молодой нападающий автозаводцев Василий Атанасов. 21-летний хоккеист отмечается результативными действиями на протяжении 11 последних матчей КХЛ. Всего он набрал 38 очков по системе «гол+пас». Не отстаёт и его одноклубник Максим Летунов, у которого 37 очков. Оба забили по 19 голов.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 56 очков. Ровно столько же у московского «Динамо», но красно-белые выше по дополнительным показателям. Всего подопечные Жамнова выиграли 26 из 41 встречи. «Гладиаторы» являются самой результативной командой в КХЛ. Они уже забросили 145 шайб. Но и пропустили достаточно много – 115 голов.

Плохи дела у красно-белых в гостевых встречах. Они проиграли шесть из семи последних матчей на выезде, обыграв только «Автомобилист» со счётом 4:1. Уступил «Спартак» таким командам, как «Лада» (3:4 Б), «Локомотив» (1:2), СКА (2:3), «Металлург» (1:3), «Куньлунь» (3:5) и «Салават Юлаев» (2:3 Б).

Однако последние две встречи, проходившие на домашней арене «Спартака», закончились победами. Причём очень результативными. Сначала в московском дерби красно-белые победили «Динамо» со счётом 8:7 ОТ. После этого они выиграли у «Сочи» со счётом 4:3. Таким образом, за две игры в общем было заброшено 22 шайбы.

Достичь таких результатов в атаке удаётся в основном благодаря тройке Порядин — Морозов — Голдобин. Эти трое нападающих с самого старта сезона творят настоящую сенсацию. Правда, Морозов получил травму и пропустит предстоящую встречу. На его месте Жамнов уже попробовал Галимова, Локтионова и Бурмистрова. Результат в каждом из случаев получился неплохим.

Голдобин участвует в гонке лучших бомбардиров КХЛ, набрав 54 очка по системе «гол+пас». Он отстаёт от Ткачёва всего на одно очко. Недавно «Спартак» подписал контракт с Ильёй Ковальчуком, но его дебют состоится только во встрече с «Куньлунем». Будет интересно посмотреть, как он повлияет на результаты клуба и на атмосферу в раздевалке.

Последние три очные встречи команд заканчивались с тоталом больше 5.5 шайбы. Нет поводов сомневаться в результативности предстоящего матча. «Торпедо» предпочитает открытый хоккей, даже несмотря на то что в последнее время не брезгует отходить к воротам. «Спартак» очень классно действует в нападении и вынудит нижегородцев отвечать. Предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — «Спартак» 19 декабря 2023 года

Перед небольшим перерывом «Торпедо» показывало отличные результаты. В трёх последних встречах автозаводцы пробивали индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы. Молодёжь незаметно прибавляет. Игорь Ларионов знает, как улучшить результативность. У «Спартака» дела идут ещё лучше, но вот на выезде команде приходится нелегко. У Жамнова нет проблем с составом, и даже в отсутствие Морозова он легко находит новые решения. Последние три очные встречи клубов закончились с тоталом больше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.