«Монца» — «Фиорентина». Итальяно грамотно использует ресурсы

22 декабря состоится матч 17-го тура Серии А «Монца» — «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «фиолетовых» можно с коэффициентом 2.45. Шансы «брианцоли» оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Монца» — «Фиорентина» 22 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Монца» — «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют «брианцоли», сыграет коэффициент 1.35. Гол «фиолетовых» доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Монца» — «Фиорентина» (22.12.2023)

В пятницу вечером «Монца» и «Фиорентина» сойдутся на стадионе «Комунале Бриантео» в борьбе за потенциально важные очки в Серии А.

Бело-красные занимают 10-е место в турнирной таблице в чемпионате Италии, отставая от шестёрки лидеров всего на шесть очков.

Однако к этому матчу команда подходит в плохой форме, ведь она выиграла лишь одну из пяти последних встреч. В минувшем туре команда Раффаэле Палладино потерпела поражение от «Милана» со счётом 0:3.

Эта игра стала для «Монцы» относительно редкой, так как в пяти из последних восьми встреч команды в чемпионате Италии было забито менее 2.5 мяча.

В последнее время бело-красные демонстрируют неоднозначные результаты на домашнем стадионе. Хотя они проиграли всего одну из восьми встреч на своём поле.

«Фиорентина» проводит успешную кампанию в чемпионате Италии, занимая пятое место в турнирной таблице и отставая от зоны попадания в Лигу чемпионов всего на одно очко.

Команда Винченцо Итальяно не знает поражений в шести матчах во всех соревнованиях, одержав три победы и три раза сыграв вничью.

Однако «фиолетовые» мало забивают, так как в шести из восьми минувших матчей играл тотал меньше 2.5 мяча.

Одним из аспектов игры «Фиорентины», который необходимо улучшить, является её выездная статистика: гости победили только в одном из пяти матчей в гостях.

По нашему прогнозу, в этой игре будет плотная борьба, но «Фиорентина» выглядит как минимум интереснее своего соперника и предпочтительнее по составу. Наша ставка – на победу «фиолетовых» за 2.45.

Ставка: победа «Фиорентины» за 2.45.