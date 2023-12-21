«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Унаи Эмери удивителен!

Имея такие ресурсы, команда «львов» борется за первенство в таблице АПЛ.

22 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.20. Шансы «клинков» оценили в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» 22 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют «львы», сыграет коэффициент 1.03. Гол «клинков» доступен с коэффициентом 2.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» (22.12.2023)

В минувшем туре «Астон Вилла» на выезде обыграла «Брентфорд» со счётом 2:1. Ближе к перерыву «пчёлы» повели, но во втором тайме они остались в меньшинстве. «Львы» воспользовались этим преимуществом и на 77-й минуте установили паритет, а спустя ещё восемь минут забили победный мяч.

Победа над «Брентфордом» означает, что «Астон Вилла» идёт без поражений в девяти последних встречах во всех соревнованиях.

За это время «львы» выиграли у «Фулхэма», «Манчестер Сити» и «Арсенала» дома, а также у «Тоттенхэма» на выезде в АПЛ. В Лиге Европы подопечные Унаи Эмери победили дома «АЗ Алкмар» и «Легию».

Согласно тенденциям, «Астон Вилла» не знает поражений в 27 из последних 32 матчей в чемпионате Англии.

Команда выиграла 15 последних домашних встреч в первенстве подряд и сохранила ворота сухими в двух минувших домашних матчах.

«Астон Вилла» забивала более 2.5 мяча в шести из восьми последних игр чемпионата Англии на своём поле.

«Шеффилд Юнайтед» приезжает на стадион «Вилла Парк» после поражения со счётом 0:2 от «Челси» в минувшем туре Премьер-лиги.

Поражение в игре с «синими» означает, что «клинки» выиграли только один из шести последних матчей в АПЛ.

Победа была одержана дома во встрече с «Брентфордом», но были поражения в играх с «Борнмутом» и «Ливерпулем».

Тенденции показывают, что «Шеффилд Юнайтед» выиграл только 2 из 18 последних матчей во всех соревнованиях.

На выезде «клинки» не могут забить гол в трёх из четырёх последних выездных встреч АПЛ.

В составе «Астон Виллы» отсутствуют травмированные Тайрон Дин Мингз и Эмилиано Буэндия. Бубакар Камара отстранён от игры после красной карточки, полученной в матче с «Брентфордом», а Бертран Траоре и Кортни Пол Данкан Хос находятся под вопросом.

«Шеффилд Юнайтед» отправится в поездку без травмированных Криса Башама и Тома Дэвиса. Также под вопросом находится физическая форма Дэниела Джеббисона, Риана Брюстера и Риса Норрингтона-Дэвиса.

Справедливости ради стоит отметить, что «клинки» пребывают в плохой форме, в то время как «Астон Вилла» находится на подъёме.

Мы ожидаем, что хозяева одержат комфортную победу в этом матче, учитывая их последние домашние результаты, и при этом сохранят ворота сухими за 1.90.

Ставка: победа «Астон Виллы» всухую за 1.90.