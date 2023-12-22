«Вест Хэм» — «МЮ». Андре Онана измотан

Вратарь «красных дьяволов» проделал огромный объём работы в минувшей встрече с «Ливерпулем». В этой он потеряет концентрацию.

23 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало – в 15:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех лондонцев оценивается в 2.55. На ничью дают коэффициент 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 23 декабря 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Вест Хэм» — «МЮ» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен за 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» (23.12.2023)

Игра 18-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» начнётся 23 декабря на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток раздастся в 15:30 мск.

«Молотобойцы» в минувшем матче Премьер-лиги победили дома «Вулверхэмптон» (3:0). Встреча прошла с большим преимуществом лондонцев. Главным героем стал Лукас Пакета. Креативный футболист сделал три результативные передачи. Мохаммед Кудус оформил дубль, а также голом отметился Джаррод Боуэн.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Вест Хэма» рассказал, что ему очень понравилась игра команды. Дэвид Мойес похвалил большой объём работы, который проделали его подопечные, несмотря на плотный график матчей. Бодрое и агрессивное начало встречи позволило достичь комфортного преимущества уже в первом тайме.

Вот на минувший матч Кубка лиги с «Ливерпулем» сил у лондонцев уже не хватило. Подопечные Юргена Клоппа полностью доминировали на поле и победили со счётом 5:1. У «молотобойцев» не было никаких шансов, чтобы перехватить инициативу и перевернуть негативный сценарий игры.

«Вест Хэм» находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах. Клуб выиграл восемь встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «молотобойцы» провели восемь игр, в которых одержали четыре победы.

В последних пяти встречах АПЛ подопечные Дэвида Мойеса выступили хорошо. Они победили «Бёрнли» (2:1), «Тоттенхэм» (2:1) и «Вулверхэмптон» (3:0), завершили вничью матч с «Кристал Пэлас» (1:1), а уступили «Фулхэму» (0:5).

«Манчестер Юнайтед» в минувшем туре АПЛ на выезде сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0). «Красные дьяволы» чудом избежали поражения. Андре Онана был просто великолепен, совершив восемь сейвов. В свою очередь подопечные Клоппа нанесли 34 удара по воротам.

«МЮ» нестабильно выступил в последних пяти встречах АПЛ. Он победил «Эвертон» (3:0) и «Челси» (2:1), завершил вничью матч с «Ливерпулем» (0:0), а уступил «Ньюкаслу» (0:1) и «Борнмуту» (0:3).

«Красные дьяволы» занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков в 17 встречах. Клуб выиграл девять матчей и один завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Эрика тен Хага провели восемь встреч, в которых одержали четыре победы.

Дэвид Мойес в текущем сезоне модернизировал тактическую схему команды, сделав акцент в сторону позиционного нападения. Это вполне обоснованно при наличии в составе ярких футболистов атаки Мохаммеда Кудуса, Лукаса Пакета и Джаррода Боуэна. Защита «МЮ» вряд ли проведёт второй матч без ошибок. Рассмотрим ставку на победу «Вест Хэма» за коэффициент 2.60.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «МЮ» 23 декабря 2023 года

«МЮ» оставил противоречивое впечатление в игре с «Ливерпулем». Онана и защитники выполнили свою работу хорошо, но атака была скучной. У «красных дьяволов» нет взаимопонимания, поэтому не получается реализовывать опасные моменты. «Молотобойцы» пережили разгромное поражение в Кубке лиги. Им нужно реабилитироваться. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Вест Хэма» за 2.60.

Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.60.