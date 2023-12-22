«Рома» — «Наполи». У Лукаку и Азмуна превосходство над Хвичей

Заключается оно в Моуринью, у которого отлажены механизмы игры, а Маццарри пока ищет решения проблем.

23 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.55. Успех римлян оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Наполи» 23 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Наполи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи» (23.12.2023)

Позади 16 туров итальянской Серии А. 23 декабря состоится интересная встреча, которая закроет программу 17-го тура. На стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами местная «Рома» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный судья — Андреа Коломбо.

В последних 10 турах в чемпионате Италии «Рома» проиграла только лидирующему «Интеру» (0:1) и «Болонье» (0:2). Причём в обоих случаях она выступала на выезде. Также римляне сыграли вничью с «Лацио» (0:0) и «Фиорентиной» (1:1). Они занимают восьмую строчку в турнирной таблице.

Если бы подопечные Жозе Моуринью не потеряли много очков в самом начале сезона, то располагались бы сейчас в зоне Лиги чемпионов. Впрочем, тогда у португальского специалиста не было в подспорье Ромелу Лукаку. Кстати, матч с «Болоньей» бельгиец пропустил из-за дисквалификации. Он был удалён за грубый подкат в матче 15-го тура с «Фиорентиной».

В этом сезоне в составе «джаллоросси» Лукаку принял участие в 19 встречах во всех официальных турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал две результативные передачи. Кроме того, он установил рекорд результативности в одном отборочном цикле чемпионата Европы. Бельгиец записал на свой счёт 14 голов.

Взятые попутно с Ромелу Лукаку в аренду футболисты — Ренату Саншеш и Сердар Азмун — не так здорово вписались в систему Моуринью. В матче с «Болоньей» тренер выпустил португальца, но произвёл обратную замену через 18 минут, за что позднее публично извинился.

В одном из интервью Моуринью признался, что ему нравится Азмун. Однако он подчеркнул, что иранцу не хватает чего-то в защитных способностях, чтобы быть настоящим игроком «Ромы». В составе римлян бывший нападающий «Зенита» провёл 11 неполных матчей, в которых забил один гол.

«Наполи» в последних девяти турах в Серии А победил только «Верону» (3:1), «Салернитану» (2:0), «Аталанту» (2:1) и «Кальяри» (2:1). Также он сыграл вничью с «Миланом» (2:2). Бо́льшую часть очков «партенопейцы» набрали во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы первенства командами.

Недавняя смена главного тренера не лучшим образом сказывается на неаполитанцах. В Лиге чемпионов они уступили мадридскому «Реалу» (2:4) и победили «Брагу» (2:0). Следом клуб вылетел из Кубка Италии, разгромно уступив на домашнем стадионе «Фрозиноне» (0:4).

Вальтер Маццарри выпустил неосновной состав на встречу с «Фрозиноне», держа в уме игру с «Ромой». Однако в середине второго тайма 62-летний наставник сделал ряд замен на ведущих игроков, в частности вышли на поле Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. Именно после этого команда посыпалась и пропустила четыре мяча.

Интересно, что в игре последнего тура с «Кальяри» Кварацхелия и Осимхен отметились забитыми мячами. Маццарри выразил мнение, что это поможет нападающим снизить давление и вернуться к роли главных действующих лиц команды, какими они являлись в прошлом сезоне. Судя по всему, теперь всё придётся начинать с нуля.

Поставить на победу «Ромы» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10. Неаполитанцы по-прежнему не могут обрести стабильность. Они регулярно проигрывают и много пропускают во встречах с сильными, хорошо организованными соперниками, к каким относятся и «джаллоросси».

В восьми матчах в Серии А дома римляне потерпели только одно поражение, причём ещё в самом начале сезона. Также было две ничьих. За этот период времени подопечные Моуринью пропустили только семь мячей, а забили — 19. У неаполитанцев на удивление хорошая статистика выступлений на выезде, но до сих пор им просто везло с соперниками. Было много андердогов.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Наполи» 23 декабря 2023 года

«Рома» набрала отличный ход на последнем отрезке сезона. Возвращение Лукаку в состав и поддержка домашних трибун должны помочь Моуринью обыграть переживающий непростые времена «Наполи». «Партенопейцы» пока что не привыкли к Маццарри. Они обыгрывают аутсайдеров, но испытывают большие проблемы во встречах с крепкими соперниками.

Ставка: победа «Ромы» за коэффициент 3.10.