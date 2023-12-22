«Ливерпуль» — «Арсенал». Клопп потеснит Артету с первого места

23 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 2.35. Успех лондонцев оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 23 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» (23.12.2023)

Позади матчи группового этапа Лиги чемпионов. Всё внимание на внутренние арены. На 23 декабря запланировано семь встреч 18-го тура АПЛ. В самой поздней из них на стадионе «Энфилд» померяются силами местный «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Ливерпуль» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. У него столько же очков, сколько у занимающей третье место «Астон Виллы», но лучше дополнительные показатели. В 17 встречах в первенстве мерсисайдцы потерпели только одно поражение и пять раз сыграли вничью.

На домашнем стадионе потеряли очки подопечные Юргена Клоппа только в игре последнего тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Мерсисайдцы нанесли 34 удара в сторону ворот. Таким образом, они установили антирекорд сезона среди топ-5 лиг. После этого немецкий специалист с тревогой высказался о календаре на ближайшее будущее.

Переживания Клоппа кажутся напрасными. Его подопечные убедительно реабилитировались после обидной ничьей с «красными дьяволами». Они вышли в полуфинал Кубка лиги Англии, разгромив набравший отличный ход «Вест Хэм» (5:1).

Один из голов забил Мохамед Салах. В этом сезоне египтянин в составе «Ливерпуля» принял участие в 24 матчах во всех официальных турнирах, в которых записал на свой счёт 15 голов и восемь результативных передач. У него лишь два домашних матча без результативных действий в АПЛ в 2023 году.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, но отрыв от мерсисайдцев составляет всего одно очко. В 17 встречах в первенстве подопечные Микеля Артеты потерпели два поражения и три раза сыграли вничью. Бо́льшую часть очков они потеряли на выезде.

Победив «Брайтон» (2:0) в игре последнего тура АПЛ, лондонцы повторили собственный рекорд. На «Эмирейтс» они не проигрывают уже 13 матчей кряду по всех официальных турнирах. Ничьих при этом всего две. На выезде «канониры» гораздо более уязвимы.

В Лиге чемпионов «Арсенал» в гостях проиграл «Лансу» (1:2), а также сыграл вничью с ПСВ (1:1). Ещё он вылетел из Кубка лиги Англии, на выезде уступив «Вест Хэму» (1:3). Кроме того, в последнее время «канониры» часто выигрывают с минимальным перевесом. Они не без удачи победили «Брентфорд» (1:0), «Вулверхэмптон» (2:1) и располагающийся в зоне вылета «Лутон Таун» (3:2).

Бывший легендарный футболист Джейми Каррагер тогда предостерёг Артету. Он отметил, что те матчи, которые заканчиваются со счётом 1:0 в пользу «канониров», вполне могут сложиться иначе. Также Каррагер несколько раз критиковал Аарона Рамсдейла. В последнее время он стал частенько допускать ошибки.

Также критика от бывшего легендарного игрока свалилась на другого футболиста лондонского клуба — Александра Зинченко. Оуэн Харгривз заявил о том, что украинец — это единственная слабость «Арсенала». Он отметил, что остальная часть команды достаточно сильна для того, чтобы пойти и выиграть АПЛ.

Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.35 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, букмекер подарит фрибет 2000 рублей. Примечательно, что только в одной из семи последних очных встреч лондонцы одержали победу. Также было две ничьих. И это при том, что четыре из семи этих матчей проходили на «Эмирейтс».

Интересно, что после разгромной победы в матче с «Вест Хэмом» Юрген Клопп раскритиковал болельщиков своей команды. Он заявил, что это была самая тихая толпа, которую он видел. Немец подчеркнул, что в матче с «Арсеналом» ему нужно, чтобы стадион был в напряжении с первой секунды. Тренер также призвал отдать болельщиков билет кому-нибудь другому, если они в плохой форме.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 23 декабря 2023 года

Только в одном матче во всех официальных турнирах в этом сезоне «Ливерпуль» потерял очки на «Энфилде». И то не совсем закономерно. Думается, поддержка родных болельщиков поможет мерсисайдцам победить «Арсенал». На выезде у «канониров» нередко всплывают проблемы. Артета наверняка подберёт правильные слова для мотивации подопечных, и матч получится очень упорным. Однако больше всё же верится в победу «Ливерпуля», которую в «Фонбет» оценили в 2.35, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.35.

Реклама, ООО «ФОНКОР»