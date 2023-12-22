«Локомотив» — ЦСКА. Иван Федотов выручает реже

Однако не только во вратаре все проблемы армейцев, но и в обороне, которая не спасает.

23 декабря состоится матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.00. Шансы армейцев оценили в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — ЦСКА 23 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Локомотив» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.98. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.90.

Анализ и прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА (23.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Много интересных матчей запланировано на 23 декабря в регулярном чемпионате КХЛ. В одном из них «Локомотив» на «Арене-2000-Локомотив» будет принимать ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 55 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Динамо» на пять очков. Как всегда, отдельной похвалы заслуживает надёжная оборона «Локомотива». Клуб пропустил всего лишь 77 голов в текущем сезоне – меньше всех в КХЛ.

Очень интересная статистика результатов последних матчей подопечных Игоря Никитина. Они выигрывают три встречи, затем терпят одно поражение, и так по кругу. Последний раз клуб проигрывал два раза подряд ещё в начале ноября. Перед уходом на небольшой перерыв железнодорожники победили в трёх матчах кряду. Они обыграли «Сочи» (2:0 и 3:2 ОТ) и «Ак Барс» (3:1).

Вернувшись с мини-каникул, «Локомотив» потерпел поражение в игре с «Северсталью» со счётом 0:1. В минувшем матче подопечные Никитина разгромили «Витязь» — 5:2. Таким образом, впервые за последние 10 встреч с участием «Локомотива» сыграл тотал больше 5.5 шайбы. Если доверять только статистике, то ярославцам предстоит выиграть ещё два матча.

ЦСКА до сих пор не похож на обладателя Кубка Гагарина. Он располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 46 очков. Команда отстаёт на 14 очков от первой строчки. За 41 встречу армейцы забросили 119 шайб, а пропустили – 94. Тренер говорит, что не получается зажечь один сосуд в голове хоккеистов. Скорее всего, речь идёт о мотивации.

Подопечные Сергея Фёдорова выиграли 5 из 10 последних матчей. Они обыграли «Северсталь» (3:2), минское «Динамо» (4:0 и 5:3), «Металлург» (3:0) и «Витязь» (4:1). Уступили красно-синие СКА (1:2 и 2:6), «Локомотиву» (2:3), «Трактору» (1:3) и московскому «Динамо» (1:4).

Стоит отметить, что последние две встречи закончились разгромными поражениями ЦСКА – с петербуржцами и бело-голубыми. Таким образом, армейцы пропустили за две игры 10 шайб, а забросили всего лишь три. В московском дерби на воротах играл Шарыченков, и сразу после этого вратарь был помещён в список отказов. Однако Федотов провёл матч со СКА не лучше своего одноклубника.

Армейцы крайне нестабильны, особенно в защите. В этом плане «Локомотив» смотрится намного предпочтительнее. Команда крепко играет в обороне и использует моменты в атаке, причём весьма удачно. Мы предлагаем поставить на победу железнодорожников с учётом овертайма и буллитов за 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — ЦСКА 23 декабря 2023 года

«Локомотив» по-прежнему имеет хорошие шансы на первенство в турнирной таблице, если не сбавит. С начала ноября железнодорожники не проигрывают два матча подряд, зато выигрывают сериями по три встречи. ЦСКА пропустил в двух минувших играх 10 шайб и потерпел разгромные поражения. Команда явно не готова и сможет перестроиться, а также нащупать мотивацию только в плей-офф. Пока же на домашней арене «Локомотив» сильнее, и он выиграет матч.

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.85.