Россиянин никогда не думает о красивом нокауте. Ему важнее победа, и это похвально!

Дмитрий Бивол не будет закладываться в один удар. У Линдона Артура нет шансов!

23 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром. Начнётся он не ранее 20:30 мск.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Бивол — Артур

Поединок между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром покажут на Первом канале.

Коэффициенты букмекеров на бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур

Букмекеры считают фаворитом Бивола, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.03. Шансы Артура оценили коэффициентом 15.0. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 23.0.

Прогноз на бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур (23.12.2023)

23 декабря на ринге «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса. В одном из главных боёв сойдутся Дмитрий Бивол и Линдон Артур. Защитит ли титул россиянин?

Это будет первый за более чем год официальный бой Бивола. Долгое время россиянину обещали поединок с Артуром Бетербиевым, но дальше слухов дело не пошло. В итоге организаторы остановились на кандидатуре Линдона Артура.

Россиянин выйдет на защиту титула чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBA. Это шестая попытка претендентов отобрать пояс у Бивола. В предыдущей схватке россиянин победил Хильберто Рамиреса.

Бой напоминал дорогу с односторонним движением, поскольку полное преимущество было на стороне Дмитрия. Он умело использовал превосходство в скорости и измотал более мощного физически соперника. Бивол постоянно менял ритм и поставил мексиканца в тупик.

Сам Дмитрий называет своими сильными сторонами скорость, подвижность, умение боксировать и технику. Часто россиянина критикуют якобы за скучные бои, но Бивол не обращает на это внимания. Он не ставит перед собой цель завершить поединок эффектным нокаутом. Главное получить полное преимущество над соперником и одержать победу.

Бивол – тактически подготовленный боец. Его умение грамотно распределить силы даёт возможность доминировать над соперником, не позволяя перехватить инициативу. В интервью Дмитрий рассказал, что хочет испытать свои навыки в поединке с Линдоном. Россиянин рассказал, что затянувшаяся пауза в выступлениях помогла восстановиться психологически и сбросить груз личных проблем.

Чемпион ставит перед каждым соперником сложную задачу, поскольку его великолепная техника позволяет менять стиль по ходу боя. Он может эффективно работать первым номером и быстро переключаться на защиту и контрвыпады. Бивол наглядно продемонстрировал это в поединке с Хильберто Рамиресом. Дмитрий то уходил в защиту, то проводил серии мощных ударов, большинство из которых достигали цели.

Линдон Артур — типичный представитель британской школы. 32-летний боксёр провёл 24 поединка и одержал 23 победы, из которых 16 нокаутом. Единственное поражение он потерпел в бою с Энтони Ярдом. Артур быстро двигается на ринге, умело защищается и эффективно использует свой главный козырь — джеб.

В сентябре 2023 года он победил Брайана Нахуэля Суареса. Британец сразу захватил инициативу и доминировал на ринге. Соперник держался под градом ударов, но Артур отправил аргентинца в нокаут в 10-м раунде. Таким образом, Линдон стал обладателем чемпионского титула IBO в полутяжёлом весе.

У Артура отличная статистика боёв, но с соперниками серьёзного уровня он практически не встречался. Поединок с Энтони Ярдом показал слабые стороны британца, который довольно быстро сник под градом ударов. Будет интересно посмотреть, как Дмитрий Бивол справится с джебом претендента. Легендарный Олег Тактаров в интервью сравнил россиянина с Рокки Марчиано, пора доказать это.

На что ставить?

Бивол и его команда тщательно готовятся к каждому поединку, анализируя стиль и технику соперника. Вряд ли Артур сумеет поставить перед россиянином неразрешимую задачу. Британец уступает Дмитрию в большинстве компонентов бокса, а в тактике россиянин намного сильнее. У Бивола отличная защита, по нему очень сложно попасть, поэтому единственный козырь Линдона в виде джеба не сработает. Вряд ли стоит рассчитывать на досрочное завершение, вот и поставим на победу Бивола решением судей за коэффициент 1.72.

Ставка: победа Бивола решением судей за 1.72.