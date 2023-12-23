«Оттава» — «Питтсбург». Малкин и Кросби продлят поражения Тарасенко

Нападающие регулярно радуют результативностью и тащат команду. Они ещё поборются за место в плей-офф. А вот у хозяев всё печально.

24 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Оттава» — «Питтсбург». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Сенаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами тоже в 2.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава» — «Питтсбург» 24 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Оттава» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз» (24.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

24 декабря состоится множество интересных матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одной из них на стадионе «Канадиен Тайр-центр» местная «Оттава Сенаторз» примет «Питтсбург Пингвинз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Оттава» располагается на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Во всех шести последних матчах в регулярном чемпионате НХЛ она потерпела поражения в основное время. Пока что это самая неудачная серия «Сенаторз» в этом сезоне.

После поражения в матче с «Вегасом» (3:6) руководство «Оттавы» приняло решение отправить в отставку Ди Джея Смита. Сообщается, что он стал худшим тренером в истории «Сенаторз» с минимум 300 матчами на посту. Более того, во всей истории НХЛ было только шесть наставников, у которых показатель набранных очков хуже, чем у Смита.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Оттавы» стал 71-летний специалист Жак Мартен. Под его руководством команда провела два матча, в которых проиграла «Аризоне» (3:4) и «Колорадо» (4:6). Если смена наставника и взбодрила команду, то не сильно. По ходу первой встречи она упустила преимущество в три шайбы.

К слову, матч с «Аризоной» стал памятным для Владимира Тарасенко. Он провёл в НХЛ 700 игр. Нападающий стал 34-м россиянином, которому покорилась данная отметка. В этом сезоне он принял участие в 26 встречах, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

У «Питтсбурга» дела идут совсем немного лучше, чем у «Оттавы». Он располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от занимающей восьмое место «Каролины» составляет пять очков. Благо у «пингвинов» есть несколько матчей в запасе.

В последних пяти играх «Питтсбург» уступил только «Торонто» (0:7). Также он обыграл в серии послематчевых буллитов «Монреаль» (4:3 Б) и «Каролину» (2:1 Б). Ещё подопечные Майка Салливана победили «Аризону» (4:2) и «Миннесоту» (4:3). Главными героями последней игры стали многолетние лидеры клуба — Евгений Малкин и Сидни Кросби.

На двоих нападающие набрали четыре очка во встрече с «Миннесотой». Каждый записал на свой счёт по одному голу и результативной передаче. Россиянин в этом сезоне принял участие в 31 матче, в которых записал на свой счёт 11 заброшенных шайб и 15 результативных передач.

Кросби за этот же отрезок времени забросил 19 шайб и отдал 15 ассистов. Отметившись результативными действиями в игре с «Миннесотой», он вышел на чистое 13-е место по очкам в истории НХЛ. Всего на счету канадца 1535 результативных действий за карьеру. Помимо того, он вышел на 24-е место по победным голам в истории НХЛ — 89.

Думается, Малкин и Кросби ещё поборются за попадание в зону плей-офф. В прошлом сезоне они очень обидно упустили возможность поучаствовать в розыгрыше Кубка Стэнли. Поставить на победу «Питтсбурга» в матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

«Оттава» является не самым удобным соперником для «пингвинов». Тем не менее в 10 из 17 последних очных встреч она потерпела поражения. Небольшое, но преимущество у «Питтсбурга» всё же имеется. Думается, он воспользуется спадом «Сенаторз» и заберёт важные два очка.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Оттава» — «Питтсбург» 24 декабря 2023 года

«Оттава» пребывает в чёрной полосе. Смена наставника пока что не приносит ей никаких плодов. «Сенаторз» всё так же много пропускают и проигрывают. «Питтсбург», напротив, на последнем отрезке сезона набрал хорошую форму. История очных встреч и расклад сил в целом свидетельствуют в пользу победы «Пингвинз».

Ставка: победа «Питтсбурга» в матче за 1.90.