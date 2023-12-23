«Вулверхэмптон» — «Челси». От Мудрика мало пользы

Украинец забил и помог «аристократам» выйти в полуфинал, но у Почеттино по-прежнему много проблем.

24 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 2.00. Успех «волков» оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» 24 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Челси» (24.12.2023)

Позади матчи 1/4 финала Кубка лиги Англии и 17 туров АПЛ. 24 декабря состоится встреча, которая закроет программу 18-го тура первенства. На стадионе «Молине» местный «Вулверхэмптон» примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Главный арбитр — Дэвид Кут.

Уход Хулена Лопетеги из-за разногласий с руководством никак не отразился на «волках». Они продолжают занимать нишу в середине турнирной таблицы АПЛ. Вулверхэмптон» располагается на 13-й строчке. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Лутона» вполне комфортный — 10 очков.

Неоднократно подопечные Гари О'Нила отнимали очки у лидеров. Они победили «Манчестер Сити» (2:1) и «Тоттенхэм» (2:1), а также сыграли вничью с раздухарившейся «Астон Виллой» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2). Примечательно, что во всех четырёх случаях «Вулверхэмптон» выступал дома.

На выезде «волки» гораздо более уязвимы. В девяти встречах в чемпионате Англии в гостях они одержали только две победы и один раз сыграли вничью. За этот отрезок времени клуб забил только 10 мячей, а пропустил, несмотря на старания Жозе Са, 16 голов.

Стоит отметить, что в обороне «волкам» регулярно не хватает надёжности. Только три раза в этом сезоне Жозе Са удалось сохранить ворота на замке. Причём во всех трёх случаях — во встречах с аутсайдерами. В 19 матчах во всех официальных турнирах команда пропустила 32 мяча, а забила только 28.

«Челси», в свою очередь, располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от «Вулверхэмптона» составляет три очка. «Аристократам» по-прежнему не хватает стабильности. Несмотря на старания Маурисио Почеттино, они нередко демонстрируют невнятную игру и теряют очки даже во встречах с аутсайдерами.

В последних шести турах в чемпионате Англии «синие» победили только «Брайтон» (3:2) и замыкающий турнирную таблицу «Шеффилд» (2:0). Также они сыграли вничью с «Манчестер Сити» (4:4). Уступили подопечные Почеттино «Ньюкаслу» (1:4), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Эвертону» (0:2).

Так же, как и «Вулверхэмптону», лондонцам частенько не хватает крепости в обороне. В 17 матчах в АПЛ они пропустили 26 мячей. Отчасти обусловлен такой показатель травмами ведущих защитников. Ещё долго не сможет помочь команде из-за повреждения капитан Рис Джеймс. Он перенёс операцию на подколенном сухожилии.

Недавно появилась информация о том, что близок к возвращению в состав Бен Чилуэлл. Однако на то, чтобы вернуть былые кондиции, ему наверняка потребуется некоторое время. Также к положительным моментам можно отнести выход «Челси» в полуфинал Кубка лиги Англии. На предыдущей стадии он обыграл «Ньюкасл» (1:1, по пенальти 4:2).

Одним из главных героев матча стал Михаил Мудрик. К 90-й минуте «синие» проигрывали со счётом 0:1, однако затем защитник «сорок» Киран Триппьер допустил грубую ошибку, которая позволила украинскому полузащитнику сравнять счёт в компенсированное время. В результате дело дошло до серии послематчевых ударов, в которых «синие» оказались удачливее.

Впрочем, встреча проходила в Лондоне, а «Ньюкасл» в этом сезоне просто ужасно выступает на выезде. Да и Мудрик уже забивал в текущем розыгрыше чемпионата Англии, но прорыва в его игре после этого не произошло. В 17 встречах во всех турнирах в составе «синих» украинец отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Примечательно, что только в одной из шести последних очных встреч «волки» потерпели поражение. Причём та игра проходила на «Стэмфорд Бридж». В последних шести матчах в АПЛ на арене «Молине» «Вулверхэмптон» не проигрывал. Думается, не останется без очков он и в этот раз. 1Х принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

«Аристократы» на выезде выступают не лучшим образом. Только в трёх из восьми игр в гостях в чемпионате Англии они одержали победы. Причём в одной из этих встреч — с «Тоттенхэмом» (4:1) выиграли подопечные Почеттино за счёт численного преимущества. С 55-й минуты «шпоры» играли вдевятером.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» 24 декабря 2023 года

На домашнем стадионе «Вулверхэмптон» в этом сезоне обыгрывал команды с гораздо лучше отлаженным рисунком футбола, чем у «Челси». Думается, как минимум не проиграет он и в этот раз. История очных встреч говорит о том, что «волки» являются очень неудобным соперником для «аристократов». В текущем тонусе «синим» тем более удастся избежать потери очков.

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 1.86.